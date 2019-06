Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate iberiche dello sceneggiato “Il Segreto”. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che la diabolica Antolina Ramos riuscirà a conquistare la fiducia del marito Isaac Guerrero. L’ex ancella salverà la vita ad Elsa Laguna. Francisca Montenegro darà inizio alla sua vendetta commissionando l’omicidio di Carmelo Leal al suo capomastro Mauricio Godoy.

Fernando inganna Maria

Negli episodi che andranno in onda in Spagna da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, Maria apprenderà dal nuovo dottore che non potrà più tornare a camminare.

Fernando darà del denaro al medico per aver ingannato la Castaneda sul suo stato di salute, come lui stesso aveva ordinato. Intanto Elsa preparerà un piano per sbarazzarsi di Antolina. L’ex ancella si presenterà dal marito Isaac per dimostrare la sua innocenza, ma purtroppo il falegname rifiuterà di ascoltarla. Successivamente Lola si concederà a Prudencio, invece Raimundo ed Irene sospetteranno di Fernando. Quest’ultimo nel frattempo sarà felice di prendersi di cura di Maria.

L’Ulloa andrà su tutte le furie non appena verrà a conoscenza che lo specialista che ha visitato sua nipote è già partito. Lola andando contro Francisca consiglierà al minore degli Ortega di non effettuare il prestito all’uomo, dicendo che potrebbe trattarsi di una truffa. Fernando proporrà a Maria di andare a trovare Esperanza e Beltran. Irene e Raimundo decideranno di smascherare il Mesia, con la convinzione che sia il colpevole del conflitto che c’è tra Francisca, Severo e Carmelo.

L’Ulloa pretenderà di sapere chi è il medico che ha visitato Maria. Lola incontrerà la Montenegro e le dirà di non aver eseguito il suo ordine. Tramite una conversazione tra Francisca e Mauricio si scoprirà che si ricordano perfettamente che è stato Carmelo a sparare. Maria ringrazierà Fernando per averle fatto visitare i bambini. L’ex ancella offrirà il suo aiuto ad Elsa portandole da mangiare: purtroppo quest’ultima a causa di una piccola crisi avrà bisogno di assumere subito le sue medicine.

La Laguna salvata in extremis da Antolina, Mauricio organizza la vendetta di Francisca

Consuelo sorprenderà la moglie del Guerrero salvare la vita alla Laguna, visto che le somministrerà i farmaci in extremis. Antolina dirà ad Isaac di volersi prendere cura di Elsa. Raimundo comunicherà alla Campuzano che la soluzione migliore è quella di indagare a fondo sul Mesia. Per riuscire nel suo intento, la giornalista chiederà aiuto ad Anacleto, mentre l’Ulloa dirà al Leal di volere soltanto la pace tra le loro famiglie.

Maria chiederà al nonno Raimundo di andarla a trovare, dopo aver appreso dal fratello Matias che la guerra tra Francisca e Severo non è ancora finita. Prudencio negherà il prestito all’uomo che gli ha offerto un presunto buon affare, rendendo felice Lola. Quest’ultima dirà alla Montenegro di non voler più lavorare per lei, per non fare del male al minore degli Ortega. Mentre Consuelo e Marcela parleranno con Irene del futuro dell’associazione, Severo temerà il peggio perché troverà dei vestiti macchiati di sangue nella sua abitazione.

Il Santacruz capirà che si trattava di un semplice graffio che si è procurato Carmelito, proprio quando era disposto ad usare la sua pistola per difendersi. Isaac darà il consenso ad Antolina per trasferirsi da lui per poter badare ad Elsa. Quest’ultima avrà un’altra crisi quando rivedrà la sua rivale, che invece soffrirà quando si renderà conto che suo marito non l’ha mai trattata allo stesso modo della Laguna. Mauricio si alzerà presto per organizzare la vendetta di Francisca. In seguito Irene svelerà a Severo e Carmelo il patto sancito con Raimundo per evitare un massacro. Purtroppo Anacleto non troverà nessun indizio per poter incastrare il Mesia. Intanto Maria chiederà a Fernando di fare delle indagini per scoprire cosa succeda tra la sua madrina e il Santacruz, facendogli presente che lei e Matias sospettano che stia per succedere una tragedia. Infine Prudencio dopo aver regalato a Lola una preziosa catena d’oro con una croce, apprenderà che Marchena ha acquistato un nuovo camion grazie alle commissioni eseguite per la Montenegro.