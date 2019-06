Non mancano mai intrighi e colpi di scena nello sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra. Nel capitolo che verrà trasmesso in Italia tra qualche settimana per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, due personaggi saranno sul punto di aggredirsi fisicamente. Si tratta di Isaac Guerrero e di Alvaro Fernandez che avranno una lunga discussione al termine di una delle tante giornate lavorative. Il sostituto di Zabaleta, essendo a conoscenza che il carpentiere in passato ha avuto una relazione sentimentale con Elsa Laguna, non esiterà ad inveirgli contro non appena si rifiuterà di ristrutturare per la seconda volta un arredo del dispensario.

Fortunatamente, la sorella del defunto Jesus farà da mediatore nella lotta tra il suo nuovo fidanzato e il marito di Antolina e, dopo aver sentito le loro urla, porrà subito fine allo scontro.

La Laguna rivela di essere ricca al Fernandez, il sospetto del Guerrero

I telespettatori italiani presto assisteranno all’arrivo a Puente Viejo di un nuovo personaggio. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez che, nei prossimi episodi, giungerà nel quartiere iberico al posto di Zabaleta per curare gli abitanti contagiati dalla varicella.

Il Segreto, spoiler: Elsa interrompe l’acceso scontro tra Isaac ed Alvaro

Ad aiutare il nuovo medico ci penserà anche Elsa, che avendo già contratto il virus da piccola presterà soccorso a tutti gli ammalati. Il new entry, dopo aver avuto un rapporto conflittuale con la Laguna per averla accusata di essere la colpevole dell’aborto di Antolina, si ricrederà non appena la stessa gli presterà del denaro per saldare un debito con un usuraio. La sorella del defunto Jesus, dopo aver mantenuto il riserbo sulla questione, confesserà ad Alvaro di essere una ricca ereditiera, precisandogli di aver nascosto a tutti la sua vera situazione economica per smascherare Antolina.

Elsa, con il passare dei giorni, inizierà a convincersi di aver trovato finalmente l’uomo adatto per lei. Intanto Isaac, non appena verrà a conoscenza che la nuova fiamma della sua ex fidanzata è stato coinvolta in una rissa, confiderà i suoi sospetti a Matias dicendogli che, secondo lui, il medico è un individuo poco affidabile.

Isaac ed Alvaro sul punto di alzare le mani, Elsa viene ingannata dalla sua nuova fiamma

A quel punto il carpentiere assumerà l’investigatore Agapito per ottenere delle informazioni sul conto del Fernandez.

In seguito, il falegname deciderà di stare a stretto contatto con il sostituto di Zabaleta quando lo stesso gli proporrà di eseguire delle ristrutturazioni nel dispensario. Il marito di Antolina avrà il primo duro scontro con il suo rivale che gli ordinerà di livellare meglio un mobile pur avendo portato al termine tutto il lavoro in anticipo. Per la prima volta, il Fernandez metterà in mostra la sua vera natura, visto che si scaglierà contro Isaac dicendogli di essere geloso di lui ed Elsa.

Il carpentiere e il medico, per fortuna, non arriveranno alle mani grazie all’intervento provvidenziale della Laguna. A seguito dell’accesa lite, Alvaro dirà una menzogna all’amata, facendole credere di essersi rivolto in modo cortese al suo ex fidanzato. Isaac si difenderà subito accusando il medico di essere un falso, ma nonostante ciò, Elsa non crederà alla sua versione.