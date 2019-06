Stasera su Canale 5 andrà in onda alle 21,25 'La battaglia di Hacksaw Ridge', un film biografico del 2016 ambientato nella seconda guerra mondiale e incentrato sulla figura di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell'esercito degli Stati Uniti ad essere insignito della medaglia d'onore per tutte le vite che salvò senza usare armi.

La pellicola è diretta da Mel Gibson ed è stata fortemente voluta dal regista che voleva portare sul grande schermo la figura di un eroe da molti sconosciuto.

Il protagonista Doss è interpretato dal giovane Andrew Garfield, mentre il resto del cast è composto da Vince Vaughn, Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weaving e Rachel Griffiths.

Il film è stato presentato fuori concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e dopo la proiezione ha ricevuto una standing ovation di nove minuti e quarantotto secondi.

Stasera su Canale 5 il film La battaglia di Hacksaw Ridge: trama

Il film in onda stasera su Canale 5 'La battaglia di Hacksaw Ridge' è basato sulla vera storia di Desmond Doss, un giovane americano cresciuto in una famiglia di fede cristiana avventista e fortemente credente nel comandamento 'non uccidere'.

Il giovane decide di intraprendere gli studi di medicina e si fidanza con l'infermiera Dorothy ma, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale parte come soccorritore militare, essendo obiettore di coscienza.

Durante l’addestramento Doss viene deriso dagli altri soldati perché non imbraccia il fucile. Per ciò in cui crede viene pure pestato a sangue e subisce anche un processo. Una volta scagionato dalle accuse, Doss e il suo plotone sono condotti alla battaglia di Okinawa, per sorvegliare la Maeda, detta 'Hacksaw Ridge'.

Il giovane, senza armi, riesce a salvare molti soldati feriti e lui stesso viene colpito. Per le 75 vite che ha salvato viene insignito della medaglia d’onore dal presidente Truman.

Curiosità sulla pellicola La battaglia di Hacksaw Ridge, interpretata da Andrew Garfield

Il film La battaglia di Hacksaw Ridge è stato realizzato a distanza di 14 anni dal momento in cui si è pensato di portare sul grande schermo il personaggio di Desmond Doss. La pellicola è stata candidata a sei Premi Oscar, vincendone soltanto due: 'Miglior montaggio' e 'Miglior sonoro'.

Inizialmente il film doveva essere diretto dal regista Randall Wallace, ma venne poi sostituito da Mel Gibson. La pellicola costò 40 milioni di dollari e ne incassò in tutto il mondo circa 175. La colonna sonora è stata realizzata da Rupert Gregson-Williams dopo che la produzione aveva respinto John Debney, subentrato alla morte del compositore James Horner.