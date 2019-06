Le vicende de Il Segreto continuano a tenere con il fiato sospeso i tantissimi fan della soap opera di Canale 5. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane, Julieta farà una richiesta strappalacrime a Don Berengario e Carmelo dopo essere stata violentata dai Molero nel bosco.

Il Segreto: Julieta viene violentata dai Molero

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda nei prossimi giorni, svelano che Don Berengario accuserà dei gravi rimorsi di coscienza per colpa di quello che è accaduto a Julieta (Claudia Galan).

Tutto avrà inizio quando la Uriarte incontrerà Lamberto ed Eustaquio dopo pochi giorni essersi sposata con Saul Ortega. La nipote di Consuelo, a questo punto, verrà picchiata e poi selvaggiamente violentata da due proprietari della miniera senza scrupoli in una capanna abbandonata nel bosco.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo e Don Berengario salvano la Uriarte

I primi a trovare la donna saranno Carmelo e Don Berengario, dopo aver udito padre e figlio vantarsi di quello che hanno fatto ad una giovane donna.

Il Segreto, trame: Julieta implora Don Berengario di non raccontare la violenza subita

L'amico di Severo, a questo punto, deciderà di vendicare l'abuso subito dalla consorte dell'Ortega. L'uomo, infatti, colto da un raptus di follia fredderà il Molero Senior con un colpo di pistola in fronte. D'altro canto, Lamberto disperato per l'omicidio del padre, tenterà di uccidere il marito di Adela (Ruth Llopis), se Don Berengario non lo ferisse mortalmente alle spalle. Dopodiché il prete dovrà piegarsi necessariamente ad una richiesta della Uriarte.

La richiesta della moglie di Saul

Le trame de Il Segreto, in programma tra qualche settimana, svelano che la Uriarte ordinerà a Carmelo (Raoul Pena) e Don Berengario di tenere la bocca cucita su quello che le è capitato nel bosco in quanto teme la reazione di Saul (Ruben Bernal) ed i giudizi degli abitanti di Puente Viejo. Leal, a questo punto, accetterà la proposta della nipote di Consuelo, visto che il suo crimine non può essere considerato come legittima difesa. Inoltre acconsentirà ad occultare i cadaveri dei due uomini per non essere ritrovati facilmente dalle autorità.

Il prete vittima di sensi di colpa

All'inizio il prelato cercherà di convincerla a parlare con l'Ortega, in quanto sicuro che non la ripudierà, visto che non è stata colpa sua. Ma Don Berengario dimostrerà di non riuscire a tenere per sé lo spiacevole incidente. Il prete di Puente Viejo sarà schiacciato dai sensi di colpa, tanto che il suo strano comportamento sarà notato sia dal collega Don Anselmo (Mario Matin) che dai coniugi Castaneda, i quali sospetteranno che sia successo qualcosa di grave.

L'uomo terrà fede alla promessa fatta all'amica? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto per scoprire cosa accadrà.