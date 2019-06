Il Segreto e Una vita cambiano programmazione a partire dal 3 giugno 2019. Il palinsesto di Canale 5, come ogni estate, subirà modifiche per quanto riguarda la messa in onda delle seguitissime soap opera e di Uomini e Donne. Il dating show di Maria de Filippi andrà in vacanza dopo le tre scelte finali di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti, tutte e tre finite nel migliore dei modi sotto una cascata di petali rossi e baci infuocati. Il Segreto, Una Vita e Beautiful, almeno per ora, non andranno più in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5, mentre il serale delle due telenovela firmate Aurora Guerra si sposterà il sabato sera su Rete 4. I fan di Una Vita avranno però una graditissima sorpresa.

Cambio di programmazione per Beautiful, Una Vita e Il Segreto: stop due giorni la settimana

Come ogni estate, Mediaset stravolge il contenitore 'Pomeriggio d'amore' in onda a partire dalle 13:40. Da sabato 8 giugno infatti, Beautiful, Una Vita e Il Segreto non saranno più trasmesse nelle giornate di sabato e domenica, lasciando spazio molto probabilmente a film o repliche di fiction Tv. I fan di Acacias 38 saranno contenti di sapere che, almeno per il momento, le puntate della soap opera ambientate ad Acacias 38 saranno più lunghe, in quanto andranno a 'coprire' la fascia oraria precedentemente riservata a Uomini e Donne.

Il Segreto, Una Vita e Beautiful cambiano programmazione dal 3 giugno 2019

Gli episodi settimanali di Una Vita torneranno alla loro lunghezza consueta una volta che su Canale 5 approderà la fiction turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, Beautiful inizierà alle 13:40, dopo il termine del Tg 5. Successivamente, partirà Una Vita, con puntate di ben due ore circa. La soap iberica passerà quindi il testimone al daytime del Grande Fratello e poi a Il Segreto alle 16:20. Ricordiamo che di sabato e domenica pomeriggio non ci sarà nessuna soap opera.

Il segreto e Una vita: il serale su Rete 4 passa al sabato

Ci sarà ancora il serale di Il Segreto e Una Vita? Assolutamente sì. Al momento, l'appuntamento in prime time con le soap di Aurora Guerra si sposta però a sabato 8 giugno 2019 su Rete 4. La super puntatona de Il Segreto comincerà alle ore 21:25, seguita da Una Vita alle 22:30. Non si sa ancora se questo cambiamento verrà mantenuto anche nelle prossime settimane o se ci saranno ulteriori variazioni.

Per quanto riguarda invece un'altra soap molto seguita in onda su Rete 4, ovvero Tempesta D'Amore, non è previsto nessun cambio di programmazione. La telenovela ambientata nel suggestivo hotel Furstenhof continuerà ad essere trasmessa dal lunedì al venerdì su Rete 4 alle 19:50 dal lunedì al venerdì e alle 19:30 il sabato e la domenica.