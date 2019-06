Torna l'appuntamento dedicato alle emozionanti vicende de Il Segreto, lo sceneggiato iberico che da oltre 6 anni va in onda in Italia. Negli episodi trasmessi nei prossimi giorni su Canale 5, Mauricio si ribellerà al volere di Donna Francisca, tanto da non esitare a ricattarla per aiutare Fe.

Il Segreto: Faustino contro Fe

Stando alle anticipazioni de Il Segreto sugli episodi che avremo modo di vedere nelle prossime settimane, si evince che Mauricio si scontrerà vivacemente con Donna Francisca a causa di Fe (Marta Tomasa).

Proprio quest'ultima fingerà di morire per scappare dall'ira di Faustino, conosciuto durante la sua permanenza nel lupanare per scoprire informazioni su Nazaria Gorostiza. Tutto avrà inizio quando Faustino arriverà a Puente Viejo per chiedere alla simpatica rossa dei soldi che aveva rubato a Don Vincente.

La Perez finge la sua morte

Purtroppo, durante l'incontro, il prestanome ferirà gravemente la donna al petto. Se il losco individuo riuscirà a guadagnare la fuga, il capomastro trasporterà celermente la sua amata al dispensario.

Qui Godoy convincerà il dottor Alvaro a firmare un certificato di morte falso per poi nascondere la Perez nella cantina della Montenegro. Una volta ristabilita, la Perez scoprirà di essere ancora in pericolo, tanto da essere necessario il suo abbandono precipitoso di Puente Viejo. A tal proposito, Fe accetterà di partire per l'America da Prado e Rosario (Adelfa Calvo).

Anticipazioni Il Segreto: una proposta per Mauricio

Le trame de Il Segreto, in onda a breve in Italia, raccontano che Fe, consapevole che tutti gli amici la ritengono ormai morta, farà una stupefacente proposta a Mauricio. La simpatica rossa convincerà Godoy a lasciare Donna Francisca (Maria Bouzas) e rifarsi una vita felice accanto a lei oltreoceano.

Ma il burbero Godoy rimarrà sconvolto dalla proposta, tanto da prendere tempo. Poco dopo, l'uomo coinvolgerà la Montenegro nella fuga della sua ex governante in quanto Raimundo (Ramon Ibarra) non disporrà dei mezzi necessari alla sua fuga in totale sicurezza.

Godoy ricatta Donna Francisca

La matrona, però, non vorrà essere coinvolta nella faccenda, tanto da rimproverare il consorte ed il fedele Mauricio di essersi interessata a lei. La madrina di Maria, infatti, si rifiuterà di dare il suo nullaosta allo sciocco piano.

Di conseguenza, Godoy ricatterà la sua padrona, tanto da rinunciare a partire insieme alla sua amata. Inoltre, le giurerà di non portare mai a galla i suoi segreti se accetterà di aiutare Fe a fuggire da Puente Viejo. La darklady si abbasserà al volere del suo braccio destro? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi per scoprire cosa succederà.