La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, arrivata a poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, è stata chiarita da entrambe le parti nell'ultimo numero del tabloid dedicato al dating show di Maria De Filippi. La tronista e il corteggiatore hanno spiegato che le cose tra loro non sono andate bene come sperato: lei si è trovata davanti ad un ragazzo diverso da quello conosciuto nel programma, mentre lui si è reso conto della mancanza di interesse nei suoi confronti e ha deciso di chiudere la frequentazione.

La Nasti ha anche negato il paragone con Sara Affi Fella, aggiungendo di non essere stata alla ricerca di visibilità come in molti hanno insinuato. Ma davvero le parole dell'influencer napoletana erano sincere? Una recente dichiarazione di Amedeo Venza, nonché alcune segnalazioni giunte da Capri, confermano che le motivazioni della rottura sarebbero ben altre e avrebbero anche un nome: Guido, un noto armatore napoletano.

Uomini e donne gossip: Angela avvistata insieme ad un ragazzo

La voce era nell'aria già da diversi giorni a Napoli e dintorni ma solo da poche ore hanno cominciato a rimbalzare alcune foto che ritraggono Angela Nasti in compagnia di un ragazzo.

Il primo a confermare l'esistenza di questa relazione è stato Amedeo Venza che ha scritto in una sua Instagram Story: "La pausa di riflessione di Angela Nasti si chiama Guido! Avvistati nell'incantevole scenario di Capri". Tale affermazione ha trovato in riscontro del portale Isa&Chia che ha pubblicato alcune immagini in cui la coppia appare insieme in barca o al ristorante in compagnia di alcuni amici. Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato una utente del portale che ha spiegato di avere visto in prim a persona l'ex tronista a Capri insieme a Guido, un noto armatore napoletano.

Ha quindi aggiunto che i due hanno fatto attenzione a non farsi riconoscere e a non mostrare gesti di affetto, anche se qualcuno li ha visti baciarsi e abbracciarsi.

Angela Nasti paragonata a Sara Affi Fella

Fin dalla partenza di Angela Nasti per Ibiza, a pochi giorni dalla scelta, il Gossip di Uomini e donne aveva cominciato a paragonarla a Sara Affi Fella. Anche quest'ultima aveva lasciato a casa il neo-fidanzato Luigi Mastroianni per trascorrere una vacanza insieme alle amiche.

E sebbene la Nasti nel numero di "Uomini e donne Magazine" oggi in edicola avesse smentito tale paragone, le recenti immagini che circolano in rete sembrano confermare i timori dei fan. Anche lei, proprio come la Affi Fella, ha solo cercato la visibilità in televisione, disinteressandosi all'amore? A Napoli si vocifera, infatti, che la frequentazione con Guido duri già da qualche settimana, probabilmente ancor prima che la scelta venisse fatta a favore di Alessio Campoli.