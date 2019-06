Continuano le sorprese all'interno della soap opera turca Bitter Sweet, che fin dai suoi esordi sta regalando diversi colpi di scena al pubblico. Le anticipazioni degli episodi che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, rivelano che la situazione si complicherà per Ferit. Questi, infatti, si accorgerà delle simpatie che il giudice nutre nei confronti di Hakan e Demet. Tuttavia Aslan non avrà alcuna intenzione di arrendersi e continuerà a portare avanti la sua battaglia per l'affidamento di Bulut.

L'imprenditore si affiderà completamente ai suoi avvocati, i quali dovranno fare di tutto per far emergere la verità sulle reali intenzioni della coppia di zii. Costoro, infatti, hanno intenzione di ritagliarsi un ruolo di rilievo nella società di famiglia.

Nazli dovrà fare i conti con una verità inaspettata che finirà per avere delle conseguenze sul rapporto con la sorella. La giovane, infatti, capirà che dietro le vicende relative all'affidamento di Bulut si nasconde lo zampino di Asuman e andrà su tutte le furie.

La preoccupazione di Nazli dopo aver scoperto la verità

Le losche macchinazioni di Asuman rischieranno di compromettere il rapporto di lavoro tra Ferit e Nazli. Quest'ultima, infatti, vorrebbe raccontare la verità all'uomo, ma allo stesso tempo avrà paura di perdere la sua fiducia. Bulut resterà vittima di un piccolo incidente, in seguito al quale verrà trasportato in ospedale. L'imprenditore e la cuoca saranno preoccupati per lui, e quando lo raggiungeranno per sincerarsi delle sue condizioni si imbatteranno in Demet, e da quest'incontro ne scaturirà un litigio.

Fatos manifesterà l'intenzione di mettere al corrente della verità Engin, ma ben presto capirà che non potrebbe essere una buona idea.

Una telefonata per Deniz: Alya ubriaca

Ferit, grazie all'ausilio della tecnologia, sarà sul punto di scoprire l'identità della persona che ha fotografato di nascosto i documenti. Nazli, di conseguenza, comincerà ad essere preoccupata, temendo una dura reazione da parte dell'uomo d'affari. La cuoca non riuscirà più a gestire la tensione, infatti accuserà un malore e perderà i sensi.

Asuman, intanto, resasi conto che la verità potrebbe emergere da un momento all'altro, si rivolgerà a Demet per capire come dovrà comportarsi.

Bulut verrà affidato agli zii, e Nazli comincerà a dividersi tra gli impegni di lavoro e le visite al bambino. Ferit si rifiuterà di incontrare il piccolo a casa di Demet e Hakan a causa dei pessimi rapporti che ha con loro. Arriverà il giorno del compleanno del bimbo, e questa sarà l'occasione giusta per organizzare una bella festa lontano dalla residenza degli zii.

Al termine della serata, Aslan offrirà un passaggio in automobile a Nazli e Deniz. Quest'ultimo però riceverà una telefonata nella quale verrà informato che Alya si è ubriacata dopo le prove del suo spettacolo.

A questo punto, i tre si precipiteranno in aiuto della donna e riusciranno a trascorrere serenamente il resto della serata.