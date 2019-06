Clamorosi colpi di scena arrivano dalle nuove puntate de Il Segreto in programma da lunedì 10 a venerdì 14 giugno. Se Isaac accuserà Elsa dell'aborto della moglie, il Mesia scoprirà che Donna Francisca è ancora viva. Infine, Maria apprenderà che sua madre Emilia è incinta.

Il Segreto: la confessione di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda prossima settimana, svelano che Antolina non riuscirà ad abortire nonostante si sia gettata nel baratro.

La diabolica moglie del Guerrero, tuttavia, riuscirà a dare la colpa della caduta ad Elsa grazie ad uno stratagemma. Dall'altro canto, la Laguna tenterà di scacciare da sé la colpa, tanto da confessare i suoi patemi d'animo a Don Anselmo. Intanto Lamberto informerà suo padre che Saul lo ha minacciato con un'arma da fuoco. Eustaquio, a questo punto, giurerà di vendicarsi del fratello di Prudencio e Julieta.

Anticipazioni Il Segreto: il piano diabolico di Antolina

Elsa pregherà Matias di procurarle un incontro con il Guerrero, in quanto vuole raccontare come sono andati realmente i fatti durante la festa di Santa Lucia.

Il Segreto, trame prossima settimana: il ritorno di Donna Francisca, Emilia incinta

Dall'altro canto, Antolina ultimerà il suo piano per sbarazzarsi del feto, tanto da iniziare a colpirsi violentemente il basso ventre con una pesante tavola di legno. Poi, la moglie di Isaac comincerà ad urlare come una pazza dopo essere stata colta da una violenta emorragia. Alla Villa, Fernando si rifiuterà di incontrare i rapitori di Emilia e Alfonso per consegnarli il denaro del riscatto. Il Mesia, infatti, temerà che si tratti di un imboscata per farlo fuori. Maria e Raimundo tenteranno inutilmente di fargli cambiare idea per aiutarlo a liberare i loro congiunti.

L'arrivo di Alvaro

Le trame de Il Segreto raccontano che Antolina perderà il bambino nonostante gli sforzi di Alvaro, il nuovo dottore arrivato a Puente Viejo al posto di Zabaleta. Nel frattempo, Elsa continuerà a ribadire di non credere che la moglie di Isaac sia realmente in dolce attesa. Peccato che Matias e Marcela la informino che la sua rivale ha abortito in seguito ad una cospicua perdita ematica. Uno strano individuo, invece, chiederà ai cittadini cosa pensano dello spirito natalizio mentre Maria si offrirà di incontrare i rapitori dei suoi genitori da sola.

Fernando, a questo punto, accetterà di seguirla nel posto prestabilito per l'incontro. Intanto una certa 'Lei', nascosta nelle segrete della Casona, scalpiterà per essere liberata da Raimundo e Godoy.

Il consiglio di Consuelo

Il Guerrero sarà disperato per la perdita del bebè da parte di sua moglie. A tal proposito, quest'ultima accuserà Elsa di aver infranto il suo sogno di diventare mamma. In seguito, la Laguna confesserà a Consuelo di sospettare che l'ex ancella si sia gettata nella voragine per sbarazzarsi del figlio che attendeva. La nonna di Julieta, a questo punto, le suggerirà di tenere il pensiero per sé, se non vuole incorrere in altri grattacapi.

Donna Francisca è viva

Lontano da Puente Viejo, Fernando deciderà di uccidere i sequestratori di Emilia e suo marito. Maria, in questa circostanza, scoprirà che sua madre attende un figlio. Ma ecco che all'improvviso Donna Francisca apparirà viva e vegeta davanti a loro minacciando il Mesia con un'arma da fuoco. Quest'ultimo capirà di essere stato imbrogliato sia dalla Castaneda che dal vecchio locandiere. Fortunatamente Raimundo riuscirà a far cambiare idea alla Montenegro mentre il diabolico figlio di Olmo scoprirà che dietro la finta morte della matrona c'era lo zampino di Gonzalo.

La partenza di Emilia e suo marito

Isaac rimprovererà aspramente Elsa mentre Maria potrà stare ben poco in compagnia dei suoi amati genitori in quanto devono partire immediatamente se non vogliono essere incarcerati per l'assassinio del generale Perez De Ayala. Infine Emilia e il marito decideranno di salutare per l'ultima volta la nipotina, avuta da Marcela e dal loro figlio Matias.