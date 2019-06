Continua ad appassionare i telespettatori il famoso sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, con intrighi, passioni, e colpi di scena inaspettati. Nelle puntate della prossima settimana, Blanca Dicenta sarà sull’orlo della pazzia, dopo aver appreso che la creatura che aspettava è morta alla nascita. La moglie di Samuel Alday, non appena farà ritorno a casa, si scaglierà immediatamente contro la madre Ursula nel bel mezzo della cena. Nello specifico, la cognata di Diego accuserà l’ex istruttrice di aver rubato suo figlio Moises.

Pubblicità

Pubblicità

Flora preoccupata, Blanca si scaglia contro la madre

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 10 al 15 giugno 2019, svelano che Blanca dopo aver partorito da sola nel bosco, recupererà i sensi e sarà convinta di aver messo al mondo un bambino. La primogenita di Ursula non cambierà idea, nemmeno quando una donna sconosciuta le consegnerà il corpo senza vita di una neonata, dicendole che si tratta della creatura che portava in grembo.

Una Vita, trame fino al 15 giugno: Blanca accusa la madre Ursula di aver rubato suo figlio

Diego cadrà in preda alla disperazione totale, non appena verrà messo al corrente del decesso della figlia. Intanto Flora non riuscirà a stare tranquilla, perché crederà di aver visto il vero Cervera a La Deliciosa, invece Arturo confesserà a Felipe di aver deciso di chiedere la mano di Silvia. In seguito Inigo rimanderà il viaggio con Leonor, per scoprire se i sospetti di sua sorella sono fondati. Blanca, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, si scaglierà contro la madre.

Pubblicità

Ursula verrà accusata dalla figlia di aver scambiato il nipote con le spoglie di una bambina: per fortuna lo scontro verrà interrotto dall’intervento di Samuel. Il colonnello Valverde farà una proposta di matrimonio alla Reyes nel momento sbagliato, ovvero quando un giovane chiamato Esteban vorrà parlare con la sua amata. Susana e altri negozianti si renderanno conto che manca del denaro nelle loro attività, mentre Jacinto deciderà di risollevare l’umore alla cugina Casilda, ancora affranta per il decesso del marito Martin.

La primogenita di Ursula alla ricerca disperata del figlio, Arturo geloso di Silvia

Blanca, nel corso della notte inizierà a mostrare i primi segni di squilibrio mentale, visto che si metterà alla ricerca di suo figlio Moises, precisamente dopo aver sentito un neonato piangere. Flora, con un escamotage, non verrà denunciata con l’accusa di contrabbando da Paquito. Esteban chiederà a Silvia di far liberare Cheque, fatto prigioniero nelle Filippine per colpa della guerra che ha perso la Spagna.

Pubblicità

Flora si servirà dell’aiuto di Paquito per rintracciare colui che ha derubato nella sua cioccolateria. Diego non riuscirà a credere alla tesi di Blanca, che gli ribadirà che sua madre è coinvolta con la sparizione del suo bambino. In seguito il primogenito di Jaime si confiderà con Samuel, dicendogli che sua moglie non ha ancora superato il lutto del figlio. Arturo, dopo un’iniziale titubanza, aiuterà Silvia a farsi dare delle informazioni su Cheque da Ochoa.

Pubblicità

Inigo e Leonor organizzeranno nuovamente la loro partenza con la convinzione che Flora si sia sbagliata, mentre Casilda farà assumere Jacinto come giardiniere da Liberto al posto del suo defunto consorte. Il padre di Elvira proverà gelosia nel vedere Silvia ed Esteban sempre più vicini. Diego, dopo aver ottenuto l’indulto grazie all’Alvarez Hermoso, deciderà di far celebrare il funerale della sua bambina.