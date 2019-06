L'uscita poco elegante che ha avuto Clarissa Marchese l'altro giorno sui social network continua a tenere banco. Nonostante l'ex tronista di Uomini e Donne abbia chiesto scusa per aver offeso chi non ha una situazione economica florida come la sua, sono in tanti a puntarle ancora il dito contro. Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, ha usato Instagram per esprimere la sua opinione su questa notizia che è sulla bocca di tutti. Il romano ha attaccato senza mezzi termini sia la siciliana che il marito Federico, definendoli perfidi e finti bravi ragazzi.

Chiofalo contro i 'Marchesucci' sul web

Il post di Clarissa Marchese, poi cancellato, contro le "ragazzine" che avevano giudicato male il suo matrimonio continua a far discutere. Ieri è stata Teresa Langella a lanciare una frecciatina velenosa all'ex tronista di Uomini e donne su Instagram; oggi, invece, è toccato ad un altro personaggio molto amato dal pubblico sbilanciarsi pubblicamente su questa vicenda.

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo che, tramite il suo profilo da oltre un milione di followers, ha deciso di commentare in modo deciso l'uscita poco elegante dei neo sposi.

U&D; Francesco Chiofalo contro Clarissa e Federico: 'Perfidi, vergogna, esempio di me..'.

"Ma cosa devo leggere? Questi con le facce da bravi ragazzi che in realtà sono perfidi come serpenti. Hanno l'indole di classificare in base ai soldi che uno ha, alle maglietta da 200 o 1,50 euro" - ha detto il romano con un tono piuttosto alterato.

L'ex protagonista di Temptation Island ha aggiunto che è troppo facile scusarsi con le persone dopo che ci si rende conto di averli fatti arrabbiare parecchio.

"Io dico solo che schifo. Certe cose non le posso sentire perché di gente che compra maglie da 1,50 euro ne conosco tante".

Rivolgendosi direttamente a Clarissa e Federico, poi, "Lenticchio" ha detto: "Ma questi sarebbero i ragazzi con le facce pulite? I cosiddetti esempi da seguire? Bell'esempio di m....".

Francesco furioso sui social

Dopo aver fatto un elenco di alcune persone meno fortunate, che hanno dovuto combattere ogni giorno per sopravvivere, Francesco ha detto a Clarissa e Federico: "Mi fa piacere che la vostra vita sia piena di lusso, ma questo non vi permette di sentirvi migliori di altri andando ad insultare la dignità di chi sta peggio di voi".

"Vergognatevi" - si è concluso così lo sfogo che Chiofalo ha avuto su Instagram nelle scorse ore.

Il romano, comunque, non è l'unico che ha reagito male alle parole che ha usato la Marchese per replicare a chi stava giudicando le sue nozze come troppo sfarzose. La maggior parte di coloro che hanno letto il post 'galeotto' si sono schierati contro l'ex tronista di Uomini e Donne arrivando addirittura a smettere di seguirla sui social network.

Le scuse, che la siciliana ha fatto più volte nella giornata di ieri, sembra siano servite a poco.