Il famoso sceneggiato spagnolo “Il Segreto” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato, continua a tenere con il fiato sospeso. Naturlamente in Spagna la soap è più avanti nella narrazione e le puntate recentemente andate in onda le vedremo in Italia soltanto tra qualche mese. Negli episodi che i telespettatori iberici hanno avuto modo di vedere la scorsa settimana, Antolina Ramos si è rivelata essere la malvagia donna di sempre, visto che ha fatto venire alla luce le vere motivazioni del suo ritorno a Puente Viejo.

L’ex ancella essendo a conoscenza che Elsa Laguna si trovava ancora sotto anestesia per essere stata operata al cuore, si è introdotta a casa di Isaac Guerrero. La moglie del carpentiere come un abile strega ha lanciato una maledizione alla sua rivale in amore, dando alle fiamme una fotografia della stessa: durante la 'fattura', Antolina ha pregato che Elsa passi a miglior vita il prima possibile.

Elsa operata al cuore, Antolina brucia una foto della sua rivale

Nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna la fine di maggio 2019, Antolina ha rimesso piede nel quartiere iberico, proprio quando suo marito Isaac credeva di poter vivere la sua storia d’amore con Elsa in serenità.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Antolina lancia una maledizione ad Elsa

L’ex ancella si era data alla fuga per colpa di Juanote, l’uomo da cui si fece mettere incinta dopo aver sposato Guerrero che l’ha smascherata prima di morire. Successivamente la Ramos ha fatto arrestare la Laguna con l’accusa di averle sottratto il marito. Quest’ultima durante la reclusione in carcere ha vissuto un vero e proprio inferno, subendo torture da un’altra detenuta su ordine della sua rivale. Per fortuna Elsa è tornata in libertà, ma è stata soccorsa dal dottor Zabaleta ed ha fatto i conti con gravi problemi di salute.

La sorella del defunto Jesus ha appreso di avere una malattia curabile soltanto attraverso un costoso trattamento medico. A gran sorpresa Antolina ha offerto il suo aiuto alla sua acerrima nemica, restituendo al Guerrero il denaro che gli aveva fatto sparire. Mentre Elsa si è sottoposta ad una difficile operazione al cuore, Antolina ha approfittato della situazione per augurare la morte alla sua rivale. Quest’ultima si è intrufolata nell’abitazione che condivideva con Isaac e, dopo essersi impossessata di una fotografia della Laguna, l’ha bruciata pronunciando maledizioni.

La Laguna dimessa dall’ospedale, la moglie di Isaac giura vendetta

Ebbene sì, la Ramos si è resa protagonista di una sorta di magia nera, precisamente nel capitolo numero 2.094, andato in onda su “Antena 3” nella settimana dal 3 al 7 giugno. Per fortuna il terribile rito della moglie di Guerrero è stato interrotto dall’arrivo di Consuelo. Quest’ultima, sorpresa dalla presenza di Antolina, le ha chiesto subito delle spiegazioni. L’ex ancella per non dare modo al marito di sospettare di lei, ha fatto credere all’anziana donna di aver fatto delle pulizie.

La maledizione lanciata dalla Ramos non ha avuto riscontro, visto che nelle puntate iberiche che hanno debuttato da lunedì 10 a giovedì 13 giugno, Elsa dopo essere stata dimessa dall’ospedale è stata ricevuta con sincera gioia alla locanda dei Castaneda da tutti i cittadini. Antolina dopo aver assistito alla festa organizzata in onore della donna che le ha rubato il marito, ha giurato vendetta. Successivamente l’ex ancella ha procurato un grosso dispiacere alla Laguna, facendole sapere a bruciapelo che Adela è morta.

Non resta che attendere nuovi spoiler, per sapere se Antolina riuscirà davvero a tornare tra le braccia di Isaac attraverso le sue diaboliche macchinazioni.