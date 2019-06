Francesca De Andrè continua a far discutere e dividere l’opinione pubblica, anche se il Grande Fratello ha chiuso o battenti. L’ex gieffina durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D’Urso si è resa protagonista di un accesso scontro con il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. A quanto pare, le parole pronunciate nei confronti del giovane toscano non sono affatto piaciute ai tanti telespettatori.

La nipote del compianto Faber, al termine del feroce scontro con il suo ex, ha pubblicato uno scatto su Instagram.

Pubblicità

Pubblicità

Nella didascalia in segno di provocazione ad alcuni follower ha scritto: “Qualcuno ha detto che ci vuole meno sforzo mentale a condannare che a me pensare”.

Immediatamente alla pubblicazione del post, sono arrivati tantissimi commenti negativi rivolti all’opinionista di Barbara D’Urso. “La gente che ti segue e ti giustifica è vergognosa”, Non sopporto più la tua voce”, “Parli male di tutti, compreso di Giorgio. Sputi nel piatto dove hai mangiato, ma intanto con lui ci sei stata”: questi sono solo alcuni dei commenti contro Francesca De Andrè. Infine, c’è anche chi ha criticato duramente l’ex gieffina per aver parlato di questioni private riguardanti il suo ex compagno.

Francesca De Andrè contro Giorgio Tambellini: scoppia la polemica sul web, per lo scontro feroce.

Francesca vs Giorgio: ‘Sei un ubriaco’

Durante il percorso dentro la Casa del Grande Fratello, Francesca De Andrè ha sempre dimostrato di non mandarle a dire. Ieri, nel nuovo faccia a faccia con Giorgio Tambellini, l’ex gieffina ha colpito duro: “La figura l’hai fatta tu, che ti ubriachi, sei da Sert, l’hanno scritto su tutti i social che sei da Sert”. La figlia di Cristiano De Andrè ha insinuato che il suo ex fidanzato sia tornato nuovamente nelle problematiche che lo affliggevano un tempo. Stando al racconto di Francesca, infatti, il ragazzo sarebbe uscito da un vortice oscuro solamente grazie a lei.

Pubblicità

Mila Suarez spara a zero su Francesca e Gennaro

I protagonisti del GF in questi giorni vengono invitati nel salotto di Pomeriggio 5. Attraverso un collegamento con lo studio Mediaset, Mila Suarez si è scagliata contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. All’indirizzo di quest’ultimo la modella ha riservato delle parole piuttosto dure: “Sei una persona falsissima. Non sai neanche fare una conversazione.” All’intervento della Suarez ha replicato la De Andrè, attaccando a sua volta Mila.

Francesca ha invitato la sua ex coinquilina a non infilarsi nel letto degli uomini già dalla prima sera. Al termine del battibecco, Mila Suarez a sparato a zero sulla neo-coppia: “La coppia più brutta dell’estate. Siete due cafoni”. A quanto pare la coppia De Andrè-Lillio sembra non convincere tante persone. Nei giorni scorsi nel salotto di Pomeriggio 5, anche Cristian Imparato aveva etichettato il suo ex coinquilino come un attore.