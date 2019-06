Incredibile colpo di scena arriva dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda dal 24 al 28 giugno in Spagna. Antolina, infatti, avrà come unico scopo quello di uccidere Elsa dopo essere stata smascherata davanti a tutti.

Il Segreto: Antolina torna a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole trasmesse questa settimana in Spagna, segnalano un clamoroso colpo di scena riguardante la storyline legata ad Elsa, Isaac e Antolina.

Proprio quest'ultima confesserà alla Laguna di essere la causa dei suoi problemi di salute. Tutto avrà inizio quando la Ramos tornerà nel borgo dopo aver appreso che la sua rivale deve essere operata per una grave patologia al cuore. La perfida biondina, infatti, confiderà di essere cambiata tanto da voler rimediare al male fatto in passato. Infatti offrirà ad Isaac dei soldi per pagare la necessaria operazione di Elsa.

Elsa operata al cuore

Elsa sarà trasportata in una clinica dove i medici si prenderanno cura di lei.

Poco prima di entrare in sala operatoria la donna saluterà il Guerrero come se fosse l'ultima volta. Fortunatamente l'operazione avrà l'esito sperato tanto che la figlia di Amancio sarà riportata in corsia dove riaprirà gli occhi accanto all'emozionato falegname ed ai suoi amici Matias e Marcela. Passato qualche giorno la Laguna sarà dimessa dalla struttura ospedaliera sebbene le sue condizioni restino ancora precarie. Per tale ragione la Ramos si proporrà di aiutare la sua ex padrona a sbrigare le faccende domestiche.

La Ramos confessa tutti i suoi crimini

Le trame de Il Segreto, in onda in Spagna, rivelano che Antolina riuscirà a rientrare nella vita del Guerrero per prendersi cura di Elsa, ancora debole, sebbene Consuelo e Marcela non credano nella sua redenzione. Approfittando dell'assenza del carpentiere la Ramos confesserà tutti i suoi crimini dinnanzi alla Laguna. La donna, infatti, convinta che quest'ultima stia morendo, le rivelerà di essere l'artefice di tutti i suoi guai iniziando dal giorno del suo matrimonio quando aveva provocato un attentato insieme a Jesus.

Inoltre le racconterà di aver manipolato il dottor Alvaro, di aver ucciso il padre Amancio e di averla fatta ammalare di cuore. Una confessione che sarà udita dal sergente Cifuentes e dal Guerrero, nascosti in una stanza vicina.

Isaac teme le ritorsioni dell'ex moglie

Antolina scoprirà di essere stata smascherata e fuggirà a gambe levate. Isaac, a questo punto, temerà per la vita della sua amata, visto che è sicuro che l'ex moglie abbia un mente un piano diabolico per vendicarsi.

Di conseguenza il falegname convincerà la fidanzata a trasferirsi alla locanda di Matias e Marcela. Una mossa azzeccata in quanto la Ramos, ormai ridotta alla fame, continuerà a sorvegliarli da vicino. Cosa succederà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.