La scomparsa del piccolo Moises, continuerà a movimentare le trame dell'appassionante sceneggiato iberico “Una vita”. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che il detective Riera dopo aver deciso di non lavorare più per Ursula Dicenta per viversi la sua storia d’amore con la domestica Carmen, aiuterà Blanca Dicenta e Diego Alday in una difficile impresa. L’investigatore privato metterà a rischio la sua vita per consentire ai due amanti di ritrovare il loro bambino.

Pubblicità

Pubblicità

Riera indaga per scoprire dove si trova Moises, Blanca inganna la madre

Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno le prossime settimane, il detective Riera dopo aver condotto delle indagini verrà a conoscenza che in un paese situato vicino a Madrid si trova un bambino che potrebbe essere il piccolo Moises. L’investigatore privato per avere la certezza che si tratti davvero del figlio di Blanca, e convinto che il medico Pallero a cui è stato affidato il piccolo sia una conoscenza di Ursula, si impegnerà per scoprire dove si trova esattamente l’uomo.

Pubblicità

Riera non appena Carmen gli farà sapere che l’ex istruttrice ha inviato una nuova missiva al suo complice, darà il consenso alla Dicenta Junior per mettere in atto la sua messinscena. Blanca farà credere alla madre di essere disposta a chiederle perdono, dicendole di aver commesso un errore a sequestrarla nel pantheon della famiglia Alday: in questa occasione, la moglie di Samuel avrà modo di leggere l’indirizzo del dottore all'interno della borsa della dark lady.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L’ex investigatore di Ursula ferito gravemente, Diego e la cognata alla disperata ricerca del figlio

Intanto Samuel dopo aver lasciato intendere alla moglie e al fratello di essere dalla loro parte, perderà le staffe quando apprenderà tramite una loro conversazione che sono sul punto di scoprire qual è il nascondiglio di Moises. Il minore degli Alday per impedire alla coppia di ricongiungersi con loro figlio, raggiungerà prima di loro il medico in contatto con la sua matrigna, e lo ucciderà.

Riera dopo aver assistito al funerale del complice di Ursula, verrà ferito gravemente all'addome. Per fortuna il detective troverà la forza per ritornare ad Acacias 38, ma purtroppo le sue condizioni di salute appariranno piuttosto disperate. Dopo aver ricevuto le dovute cure mediche da Carmen e Blanca, l’investigatore privato anche se sarà ancora molto debole riuscirà a svelare ai genitori di Moises che il dottore corrotto da Ursula, è stato ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento, mentre del bambino che aveva con sé non è rimasta nessuna traccia.

Pubblicità

Blanca e Diego dunque, per l’ennesima volta non avranno nessuna idea di dove possa essere finito il frutto del loro amore.