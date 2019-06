Mentre su Canale 5 è in onda la sesta edizione Nip di Temptation Island, i giornali di Gossip sono già alla ricerca dei personaggi famosi che animeranno la versione Vip dopo l'estate. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sicuramente non faranno parte del cast: l'argentina ha confessato a Chi che la sua troppa gelosia non le permetterebbe mai di partecipare ad un programma del genere. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, invece, si sono mostrati più propensi a riguardo: soprattutto l'ex tronista, ha fatto sapere che il reality, nel quale è già stata una tentatrice l'anno scorso, potrebbe essere l'occasione giusta per forgiare la sua storia d'amore.

La Rodriguez non farà Temptation: 'Resisterei due secondi'

Quali saranno le coppie famose che tra qualche mese cercheranno di bissare il successo della prima edizione di Temptation Island Vip? Per il momento, è più facile annotare i personaggi che hanno smentito una loro eventuale partecipazione al reality di Canale 5: tra questi, spiccano sicuramente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Intervistati da Chi di recente, i piccioncini hanno fatto sapere che non potrebbero mai far parte del cast del format Mediaset a causa della troppa gelosia di lei. La sorella di Belen, infatti, ha affermato: "Noi siamo una coppia vera e il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo.

Lo capite che io resisterei due secondi? Distruggerei tutto e poi andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona". "La mia è una risposta seria perché questa trasmissione mette a dura prova i sentimenti", ha aggiunto la showgirl.

Insomma, dopo essere stati protagonisti del Grande Fratello Vip un paio d'anni fa (dove è nata la loro bella storia d'amore), Cecilia e Ignazio escludono che nel loro imminente futuro possa esserci un altro reality show.

Teresa, da tentatrice a fidanzata? L'indiscrezione

Due altri personaggi famosi ai quali è stato recentemente chiesto se parteciperebbero a Temptation Island Vip 2, sono Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Intervistati dal magazine di Uomini e Donne sulla convivenza che stanno per iniziare, i ragazzi non hanno né confermato né smentito il gossip che li vorrebbe prossimi a prendere parte al reality di Canale 5.

L'ex corteggiatore ha fatto sapere: "Non lo so se ci saremo, è difficile rispondere in questo momento.

Io sono un uomo geloso, ma lei sarebbe capace di scavalcare i recinti".

La napoletana, invece, è sembrata più propensa ad un suo eventuale ritorno nel villaggio (sia lei che il fidanzato sono stati tentatori della seconda edizione Nip del format): "Non so quello che accadrà domani. Di sicuro, in futuro non avrei paura di partecipare al programma".

Un'altra coppia che il pubblico potrebbe vedere nel cast di Temptation dopo l'estate, è quella formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: la ragazza, infatti, ha lasciato intendere che se dovesse arrivare la proposta della redazione, lei e il compagno la prenderebbero seriamente in considerazione.