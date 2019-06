La telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, continua a sorprendere. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Elsa Laguna ancora convalescente per aver superato di recente un delicato intervento al cuore, scoprirà che la causa della malattia che stava per condurla alla morte, è Antolina. Tutto avrà inizio, quando quest’ultima riuscirà a convincere il marito Isaac ad affidare la Laguna sotto la sua protezione.

La sorella del defunto Jesus certa che la sua rivale non sia affatto cambiata come vuole far credere a tutti gli abitanti, le tenderà una trappola per scoprire le sue reali intenzioni. La Ramos, dopo aver confessato alla donna che ha preso il suo posto, di essere colei che ha organizzato l’attentato durante il suo mancato matrimonio con Isaac, affermerà ad Elsa che la sua compagna di cella che l’ha maltrattata era stata ingaggiata da lei. Il sergente Cifuentes dopo aver ascoltato le parole dell’ex ancella insieme al Guerrero, ordinerà l’arresto di Antolina: quest’ultima ancora una volta riuscirà a sfuggire alla giustizia.

La Laguna finisce in prigione, Isaac minaccia la moglie

Nelle puntate che sono andate in onda in Spagna verso la fine dello scorso aprile Antolina ,dopo essere stata smascherata dal marito Isaac, si è vendicata. Quest’ultimo è venuto a conoscenza che sua moglie in passato aspettava un figlio da Juanote, un uomo con una malformazione genetica che purtroppo ha perso la vita a causa della sua malattia, dopo essere riuscito a rivelare la vera natura dell’ex ancella.

A seguito del decesso del suo amante, la rivale della Laguna si è vista costretta a darsi alla fuga. Antolina ha rimesso piede a Puente Viejo, precisamente quando il Guerrero ed Elsa credevano di poter vivere la loro storia d’amore in serenità. Purtroppo l’ex ancella ha fatto finire in prigione la sua antagonista con l’accusa di adulterio. La sorella del defunto Jesus ha vissuto un vero e proprio inferno, perché è stata ridotta in un pessimo stato dalla sua compagna di cella Rufina, fino a rischiare di perdere la vita.

La detenuta che ha fatto del male alla Laguna ha agito su ordine di Antolina, ovviamente all’insaputa di Isaac. Quest’ultimo non appena si è reso conto di poter perdere la sua amata, ha minacciato di denunciare la moglie con l’accusa di aver ucciso il fratello di Elsa, per costringerla a ritirare la denuncia. Grazie all’intervento del carpentiere la Laguna è tornata in libertà, ma purtroppo è venuta a conoscenza tramite in dottor Zabaleta di poter curare la sua malattia soltanto con un costoso trattamento.

A quel punto i Castaneda, Consuelo, e il Guerrero, hanno iniziato a raccogliere del denaro per consentire alla Laguna di potersi sottoporre all’unica operazione in grado di salvarla.

Elsa scopre di aver rischiato la vita a causa di Antolina, il Guerrero spiato dalla moglie

Negli episodi iberici di maggio 2019, Antolina dopo aver fatto perdere di nuovo le sue tracce, ha restituito al marito il denaro che gli aveva sottratto precisandogli di voler aiutare Elsa.

L’operazione al cuore di quest’ultima per fortuna è andata a buon fine, ma nonostante ciò il medico ha fatto sapere ad Isaac che ci vorrà del tempo prima che la sua amata si riprenda del tutto. Le anticipazioni dei capitoli in programmazione su “Antena 3” da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019, rivelano che la Laguna dopo essere riuscita a fermare la sua ennesima crisi grazie ad Antolina, si alleerà con Isaac, e i suoi amici per dimostrare che la sua rivale è la stessa di sempre. L’ex ancella non appena rimarrà da sola con Elsa per poterla accudire, le confesserà tutti i delitti commessi. La Ramos oltre ad affermare di aver ucciso Don Amancio, e di aver impedito ad Elsa di sposare il Guerrero, farà una rivelazione sconvolgente. Quest’ultima verrà a conoscenza di essersi ammalata a causa della moglie del carpentiere, dato la diretta interessata ammetterà di averla fatta maltrattare durante la detenzione in prigione. L’ex ancella dopo aver ammesso le sue colpe, rimarrà spiazzata nello scoprire di essere stata ascoltata anche da Isaac e il sergente Cifuentes. A quel punto Antolina si rifugerà nel bosco per non consentire alla polizia di rintracciarla, mentre il medico di Elsa si arrabbierà con la sua paziente per aver messo a rischio la sua salute. Per finire il Guerrero cercherà invano di convincere la sua amata a trasferirsi alla locanda dei Castaneda per stare più al sicuro, mentre la Ramos dopo aver spiato di nascosto il marito e la sua rivale, riuscirà ad introdursi nel municipio.