Sara Affi Fella, a distanza di un anno ormai dallo scandalo che la travolse dopo la sua esperienza a Uomini e donne, è tornata a parlare di quello che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita. In una lunga intervista concessa al settimanale "Nuovo", l'ex tronista della fortunata trasmissione di Maria De Filippi ha rivelato che in quei momenti ha temuto per davvero di non farcela dopo essere caduta nel vortice della depressione e dopo aver perso svariati chili.

Pubblicità

Pubblicità

Sara vittima della depressione post-scandalo

Nel dettaglio, Sara Affi Fella, tornando a parlare del periodo di depressione che ha dovuto affrontare in seguito alla bufera mediatica che l'ha travolta dopo la sua partecipazione al dating-show di Canale 5, ha ammesso che non è stato per niente facile uscirne, e che ce l'ha fatta grazie all'aiuto di medici esperti e della sua famiglia che le è stata accanto in quel periodo.

L'ex tronista napoletana del programma di Maria De Filippi ha confessato che in quei mesi ha perso tantissimi chili, non specificando però quanti.

Pubblicità

Così ha scelto di affidarsi ad un nutrizionista che l'ha seguita e le ha consigliato una dieta in grado di farla mangiare correttamente e di farle riprendere anche il peso che aveva perduto dopo lo scandalo.

Al contempo, Sara Affi Fella si è rivolta anche ad un altro specialista per uscire definitivamente dal suo periodo buio. La giovane, infatti, non ha nascosto di essersi recata in cura da uno psicologo, sottoponendosi a diverse sedute che l'hanno aiutata a ridimensionare ciò che era successo a Uomini e Donne: "In quei momenti temevo che non ci fosse un rimedio", ha dichiarato Sara nella lunga intervista rilasciata al magazine "Nuovo".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il ritorno sui social di Sara Affi Fella dopo la bufera mediatica

Fondamentale, in questo percorso che l'ha portata a riprendere in mano la sua vita, è stato anche il sostegno e l'appoggio della sua famiglia, che ovviamente le è stata accanto. La Affi Fella ha addirittura confessato per la prima volta che, dopo la bufera, per cercare protezione era tornata a dormire nel letto tra la mamma e il papà.

Fortunatamente, però, quel periodo difficile è stato definitivamente superato e archiviato, e oggi l'ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a riprendere appieno il controllo della sua esistenza, come testimoniano anche i vari scatti che è tornata a postare sui social.

Dopo un lungo lasso di tempo di "disintossicazione" da Instagram, Sara è tornata a farsi vedere e a condividere con i fan momenti della sua vita privata ma anche lavorativa, poiché di recente ha ricominciato a prestare la sua immagine per diversi brand e campagne promozionali.