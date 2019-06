Dal mese di giugno l'appuntamento serale con la soap Il Segreto si sposta al sabato, sempre su Rete 4 a partire dalle 21:25 circa. Molti colpi di scena attendono i fan della sopa iberica nell'episodio in onda questa sera, dove finalmente Fernando Mesia racconterà tutta la verità a Maria riguardo il rapimento dei suoi genitori. Novità anche per Elsa, che da quando ha lasciato la casa di Antolina sembra stare meglio. Nonostante il dottor Zabaleta non abbia trovato tracce di veleno nel suo sangue, Consuelo non si fiderà e dirà alla Laguna di prestare molta attenzione ad Antolna. Quest'ultima, furiosa per non essere riuscita ad eliminare la sua 'rivale, tenterà di screditarla davanti a Matias, Marcela e Isaac.

Il Segreto, trama del 1° giugno: Mesia ha rapito Emilia e Alfonso

Una nuova puntata de Il Segreto attende i fan della soap iberica oggi 1 giugno 2019 su Rete 4. Fernando, messo alle strette da Maria, confesserà il suo coinvolgimento nel sequestro dei coniugi Castaneda. Il Mesia dopo la rivelazione sembrerà pentito delle sue azioni, tanto che prometterà alla ex moglie che farà di tutto per riportare a casa i suoi genitori. Purtroppo però la cosa non sembrerà così facile come sembra.

Il Segreto, trama puntata serale di oggi: Fernando responsabile del sequestro dei Castaneda

Nel frattempo Elsa si è quasi completamente ristabilita dal malessere che l'ha colta e ciò provocherà la rabbia di Antolina, la quale non è riuscita a portare a termine il suo piano. Consuelo metterà in guardia la Laguna, convinta che Antolina possa ritentare di farle del male.

Anticipazioni puntata serale di oggi: Emilia e Alfonso in pericolo?

Gli spoiler sulla puntata de Il Segreto in onda questa sera svelano che dopo la confessione di Fernando, l'uomo rivelerà a Maria che la liberazione dei suoi genitori non sarà così semplice.

I sequestratori infatti, non riconoscono più l'autorità del Mesia, tanto che si ribelleranno a quello che era il loro 'capo', determinati ad ottenere il denaro richiesto. Nonostante Fernando abbia promesso loro un compenso, i rapitori decideranno di portare avanti il sequestro di Emilia e Alfonso. Sembra dunque che la liberazione dei coniugi Castaneda non sia così semplice, solo nel corso delle prossime puntate si scoprirà come Fernando deciderà di risolvere la situazione.

Intanto Antolina, nonostante si mostri felice con Isaac per la guarigione di Elsa, non perderà occasione per screditarla, tanto che proverà a rovinarne la reputazione di fronte a Matias e Marcela, i quali saranno visibilmente contrariati dal comportamento dell'ex ancella.