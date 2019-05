Il martedì è probabilmente il giorno preferito dai telespettatori de Il Segreto che possono seguire ben due episodi quotidiani. Il primo andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, mentre il secondo si sposterà in prima serata su Rete 4. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, stasera la telenovela iberica inizierà alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 22:25 quando lascerà spazio a Una Vita.

La puntata serale sarà ampiamente caratterizzata dalle preoccupanti condizioni di salute di Elsa, che dopo il mancamento verrà visitata dal medico. Ma ci sarà spazio anche per altre vicende degne di nota, a partire dai sospetti di Fernando in merito alla rottura tra Maria e Gonzalo: sono davvero ai ferri corti come hanno voluto far credere o stanno solo tentanto di incastrarlo? Nel frattempo, Julieta verrà informata da Prudencio dell'imminente annullamento del loro matrimonio.

Anticipazioni Il Segreto: buone notizie per Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata serale di oggi si aprono proprio con la buona notizia per Julieta. Dopo le tante sofferenze che ha affrontato in passato, la Uriarte può finalmente sorridere e pensare ad un futuro insieme a Saul. Sarà Prudencio ad informarla che l'annullamento del loro matrimonio è cosa fatta e sta per arrivare. Dolores sarà preoccupata per le sorti di Hipolito, il quale sarà ricercato dalla gendarmeria svizzera e correrà un grave pericolo.

La proprietaria dell'emporio avrà anche un altro problema da affrontare, in quanto nella cassa del negozio troverà alcune banconote false. Nel frattempo, Onesimo sarà triste per la sua attività che non avrà il successo da lui sperato, mentre Matias pregherà Isaac di non dire a nessuno del loro piano per non far correre alcun pericolo a Marcela.

Trame Il Segreto oggi: i sospetti di Fernando su Maria e Gonzalo

Dopo il mancamento di Elsa, Isaac sarà molto preoccupato per le sue sorti.

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di oggi rivelano che il giovane chiederà l'intervento del medico, ma la visita non darà i risultati sperati. Non verrà trovato alcun segno dell'avvelenamento messo in atto da Antolina, che così potrà continuare ad agire indisturbata. Guerrero suggerirà alla Laguna di accettare il ricovero in ospedale e successivamente Antolina scorgerà la coppia in atteggiamenti che aumenteranno la sua gelosia. Fernando sarà molto preoccupato all'idea che il matrimonio di Maria e Gonzalo non sia davvero in crisi come gli è stato fatto credere.

Il Mesia comincerà a dubitare che la coppia abbia ordito un piano per incastrarlo una volta per tutte e consegnarlo alla giustizia dopo avere trovato le prove della sua colpevolezza.