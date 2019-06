Lunedì sera ha preso il via su Canale 5 la nuova attesissima edizione di Temptation Island, il Reality Show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra le coppie che si sono messe in gioco quest'anno, vi è anche quella composta da Jessica e Andrea, protagonisti indiscussi della prima puntata, complice il fatto che la ragazza si è presa una cotta per uno dei tentatori del villaggio, al punto da ridurre il suo fidanzato in lacrime.

Ebbene, nonostante ciò, stando ad alcune indiscrezioni filtrate di recente sul web, sembra che i due giovani non si siano separati dopo la partecipazione alla trasmissione Mediaset.

I dubbi su Jessica e Andrea: i due starebbero ancora insieme dopo Temptation Island

All'interno del resort, abbiamo visto che Jessica non ha nascosto il suo interesse nei confronti del single Alessandro, con il quale ha avuto dei momenti di grande intimità, lasciandosi andare a delle confessioni importanti riguardanti la sua vita di coppia con Andrea.

Dichiarazioni private che hanno mandato in tilt il ragazzo, il quale non ha nascosto la sua amarezza e il dispiacere nel vedere la compagna comportarsi in questo modo, e per tale ragione ha chiesto il falò finale.

Eppure sembra proprio che l'esito di questo confronto tra i due ragazzi non sia stato negativo. Stando alle indiscrezioni riportate da Deianira Marzano su Instagram, i due formerebbero ancora una coppia dopo Temptation Island. L'influencer, infatti, avrebbe ricevuto diverse segnalazioni da parte di svariati utenti che sostengono di essere conoscenti della coppia e che hanno definito Jessica una ragazza alla ricerca di soldi e popolarità, mentre lui sarebbe stato descritto come una sorta di "cagnolino". Potrebbe essere questa una mossa mediatica della 25enne per attirare l'attenzione e diventare così un "personaggio" molto seguito sui social?

Grande successo di ascolti per il debutto di Temptation Island di lunedì

In attesa di vedere in onda la seconda puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, vi diciamo che l'esordio di quest'edizione è stato uno dei migliori in assoluto. Temptation Island, infatti, ha debuttato con una media di ben tre milioni e mezzo di spettatori, riuscendo a portarsi a casa uno share superiore al 22%.

Numeri decisamente positivi, che testimoniano il grande interesse del pubblico verso questo programma, ormai diventato un vero e proprio "cult" del palinsesto estivo di Canale 5.

Grande il riscontro anche sul fronte social: centinaia di migliaia sono state le interazioni su Twitter, Facebook e Instagram. L'hashtag di Temptation Island ha raggiunto la prima posizione nella classifica degli argomenti più commentati e discussi della serata di lunedì, e anche nella giornata di martedì il reality ha continuato ad essere di tendenza.