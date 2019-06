Cresce l'attesa per la prima puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 24 giugno su Canale 5. Il viaggio delle emozioni di sei coppie avrà luogo in Sardegna, nello splendido resort di Santa Margherita di Pula. Qui fidanzati e fidanzate metteranno alla prova il loro amore e saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single, i cui nomi sono stati svelati qualche giorno fa. Tra i single ci saranno alcuni volti noti al pubblico televisivo tra i quali la vincitrice del Grande Fratello 14 Federica Lepanto e Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e donne.

La sesta stagione del reality entrerà nel vivo già a partire dalla prima puntata, durante la quale una coppia deciderà di porre fine al loro rapporto, come rivelato da Maria De Filippi.

Le sei coppie di Temptation Island

Tra le sei coppie che si metteranno alla prova a Temptation Island ci saranno due volti noti al pubblico del Trono Over di Uomini e donne, ovvero David Scarantino e Cristina Incorvaia. Insieme a loro, approderanno nel reality targato Maria De Filippi anche Arcangelo e Nunzia, Ilaria e Massimo, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola.

Ognuno di loro avrà più di qualche valido motivo per capire se davvero l'amore sarà abbastanza forte per superare la lontananza e la possibile gelosia. Nel corso della prima puntata, il pubblico da casa avrà modo di conoscere i fidanzati e le fidanzate che poi si separeranno per 21 giorni, vivendo in compagnia di bellissimi ragazzi e ragazze single. Ma non tutti arriveranno fino al termine del percorso. Al contrario: una coppia si lascerà già durante la puntata di esordio, a causa del comportamento di una fidanzata con il suo tentatore.

Esordio del reality: la fine di una coppia

Intervistata da Radio Deejay, Maria De Filippi ha fornito alcune succose anticipazioni di Temptation Island riguardanti la prima puntata. La produttrice del reality ha spiegato che l'inizio sarà sorprendente, dato che una fidanzata perderà subito la testa per un tentatore. Le basteranno solo quattro ore per far arrabbiare il suo compagno che, tra le lacrime, non potrà credere alle immagini che gli verranno fatte vedere.

Il fidanzato chiederà così l'immediato falò di confronto, che non porterà al chiarimento sperato. Al termine di tale incontro, infatti, ci sarà la decisione di porre fine al rapporto sentimentale. Il nome dei due protagonisti che si lasceranno già nella prima puntata, come mai accaduto prima nella storia del Reality Show, non è ancora stato reso noto da fonti ufficiali. Le ipotesi della vigilia, però, inducono a pensare a Vittorio e Katia, che nel video di presentazione hanno parlato dell'eccessiva libertà di lei e della conseguente insofferenza di lui.