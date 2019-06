Non mancheranno le novità degne di nota nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 1° al 5 luglio. In esse, Leonardo continuerà ad essere grande protagonista con il suo carico di segreti che sembrano ricondurlo ad un misterioso legame con Tommaso. E mentre il web si interroga sul fatto che i due possano in realtà essere la stessa persona, Filippo gli farà una proposta interessante che causerà la preoccupazione di Serena. Marina cercherà di indagare per scoprire chi è l'uomo misterioso che si è introdotto in casa sua, mentre Diego sarà ancora alla prese con la sua ossessione per Beatrice.

Pubblicità

Pubblicità

Preoccupato per le sorti del figlio, Raffaele gli consiglierà di provare a dimenticare ma potrebbe non essere facile mettere una pietra sopra ai sentimenti per la bella avvocatessa.

Un posto al sole anticipazioni: Leonardo e Serena sempre più vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana si concentrano sulla preoccupazione di Michele per le sorti di Mimmo. Il marito di Silvia si informerà sulla situazione processuale del ragazzo e resterà fermo nell'idea di aiutarlo.

Pubblicità

Per questo conoscerà anche i suoi genitori e l'incontro non farà altro che rafforzare il suo sostegno durante l'imminente processo. Leonardo e Serena avranno modo di trascorrere molto tempo insieme e di conoscersi meglio, almeno fino a quando lei farà una scoperta sul nuovo arrivato che la lascerà sconcertata. Troverà la droga nella sua barca? Tra loro avrà luogo un'inevitabile faccia a faccia che causerà delle inevitabili tensioni. E la situazione sarà destinata a peggiorare quando la Cirillo verrà a sapere che Filippo ha fatto un'allettante proposta all'amico di Tommaso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Angela e Giulia saranno protagoniste di un duro litigio durante il quale verrà a galla una situazione sentimentale molto tesa tra l'ex moglie di Renato e il compagno Denis.

Trame Un posto al sole: Diego vuole dimenticare Beatrice

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 1° al 5 luglio, Diego si confronterà con Raffaele in merito all'identità dell'amante di Beatrice. Confuso dalle parole del figlio, il marito di Ornella tenterà di dargli l'unico consiglio plausibile ovvero cercare di dimenticare la donna.

Diego seguirà tali parole, provando a concentrarsi completamente sul lavoro ma non sarà facile raggiungere tale obiettivo. La presenza di Mia sarà destinata a creare dei problemi nel rapporto tra Alex e Vittorio, lasciando campo libero alla nuova intromissione di Anita. Marina farà installare delle telecamere di videosorveglianza nella sua abitazione per capire chi sia l'uomo misterioso che si introduce senza permesso. Dai video, la Giordano avrà l'impressione di conoscere Arturo.

Pubblicità

Guido dovrebbe partire insieme a Mariella e Lorenzo, lasciando solo e triste il collega Cerruti. Ma un inaspettato invito a cena potrebbe fargli ritrovare il sorriso.