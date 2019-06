Sembra non placarsi la vicenda dello scandalo che ha coinvolto Jessica e Andrea di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al programma dopo l'annullamento delle nozze, che si sarebbero dovute celebrare lo scorso 9 giugno. I due sono stati accusati dall'influencer Deianira Marzano di mentire per business e di prendere in giro la redazione del programma di Canale 5. Inoltre la stessa Marzano ha reso pubbliche alcune testimonianze di alcuni fan che confermerebbero quanto già stato detto e pubblicato dalla pagina Instagram Very Inutil People.

Testimonianze sonvolgenti di alcuni seguaci di Deianira Marzano

Deianira Marzano ha pubblicato uno dei messaggi dei suoi seguaci su Instagram, nel quale è scritto che Jessica usa il proprio compagno Andrea per pagarsi i viaggi da influencer. Inoltre, la coppia ha deciso di rimandare il matrimonio e di partecipare a Temptation Island per popolarità e business: lei vorrebbe far crescere i propri 10 mila follower su Instagram, mentre lui vorrebbe incrementare la clientela del suo negozio in quanto parrucchiere di professione.

Un'altra testimonianza sembra confermare la versione del fan: "Jessica ha sempre usato Andrea come uno schiavo per pagarsi i viaggi e non si è mai lamentato. Adesso, fa la parte del cane bastonato. Sono proprio ridicoli!". Insomma Jessica e Andrea hanno davvero organizzato tutto questo per visibilità? Chissà, non ci rimane che scoprirlo prossimamente.

Spoiler Temptation Island: Andrea scosso per il video di Jessica

Mercoledì 26 giugno è arrivata un'anticipazione sconvolgente sulla seconda puntata di Temptation Island 2019.

A rivelare ciò è stato proprio un filmato pubblicato sulla pagina Facebook del reality di Canale 5. Tale video ritrae Filippo Bisciglia che si confida con Andrea dichiarando: "Quello che stai per vedere è qualcosa che non è mai accaduto in sei anni di Temptation". Il conduttore ha poi aggiunto: "Al falò ho avuto un terzo filmato, ma siccome ti abbiamo visto molto scosso e sconvolto abbiamo deciso di non fartelo vedere. Però credo che sia giusto che tu lo veda prima o poi".

Delle dichiarazioni che hanno lasciato parecchio preoccupato e senza parole il trentenne. Insomma cosa avrà Filippo rivelato di così allarmante? Nel frattempo sui social sono iniziate a circolare varie ipotesi: "Forse Jessica avrà riconfermato il matrimonio ma per sposare il suo tentatore Alessandro? Lunedì arriva presto" ha scritto un utente su Twitter.

RAGAZZI Pippo è andato nel villaggio dei fidanzati a confessare ad Andrea che la sera del primo falò aveva anche un terzo video da mostrargli: Jessica avrà riconfermato il matrimonio ma per sposare il tentatore? Lunedì arriva presto #TemptationIsland — K (@khalaerys) 26 giugno 2019

Insomma che cosa esattemente accadrà tra Jessica e Andrea?

Non ci rimane che scoprilo nella scoppiettante e attesa seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 1 luglio in prima serata su Canale 5.