Se le puntate italiane di Beautiful stanno attraversando una fase di stallo, senza grosse novità nelle trame principali, ben diverso è il caso degli episodi americani. Il periodo estivo, infatti, sarà destinato a portare alla svolta il segreto riguardante la finta morte di Beth Spencer. Ma prima di arrivare al momento decisivo di questa attesissima storyline, sono previsti altri colpi di scena con un possibile nuovo fidanzamento ufficiale. Le anticipazioni relative alle puntate in onda sulla CBS dal 1° al 5 luglio rendono noto, infatti, che Thomas porterà avanti il suo piano per conquistare definitivamente Hope.

Per farlo, l'uomo arriverà a drogare Liam per spingerlo tra le braccia di Steffy. Il suo obiettivo verrà raggiunto e gli ex coniugi Spencer trascorreranno la notte insieme. Ma gli intrighi del rampollo Forrester non si limiteranno a questo e coinvolgeranno anche il piccolo Douglas al quale il padre chiederà un favore speciale.

Beautiful anticipazioni: Liam viene drogato da Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful dal 1° al 5 luglio segnalano che Thomas drogherà Liam per spingerlo tra le braccia di Steffy.

Proprio come sperato dal figlio di Ridge, l'ex coppia finirà per trascorrere la notte insieme dando sfogo ai propri sentimenti. L'attore Scott Clifton, interprete di Liam, ha precisato che comunque si tratterà di un rapporto consensuale e non dettato solo dall'uso di sostanze stupefacenti. Esse tuttavia riusciranno a togliere ogni inibizione al padre di Kelly, che diversamente non sarebbe giunto ad un simile passo. Tuttavia, al suo risveglio Liam sarà confuso e non ricorderà i dettagli di quanto accaduto, sentendosi mortificato per il proprio comportamento.

Deciderà quindi di parlare con Hope, alla quale spiegherà ogni dettaglio facendo così proprio il gioco di Thomas. Quest'ultimo potrà così compiere la prossima mossa con la Logan.

Trame americane Beautiful: Douglas vuole Hope come mamma

Sfruttando la tristezza di Hope dopo la scoperta della notte di passione di Liam e Steffy, Thomas userà il figlio Douglas per raggiungere il suo scopo. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful di inizio luglio, il rampollo Forrester chiederà un favore al bambino che dovrà fare una proposta a Hope, facendola passare per una sua iniziativa.

Il piccolo si troverà così davanti ad una incredula Logan, alla quale chiederà di fargli da mamma e di sposare Thomas. Ma in attesa di scoprire se la sua risposta sarà positiva, ci sarà un'altra questione che non potrà essere persa di vista e che riguarderà ancora il nuovo villain della soap americana. A pochi giorni dalla morte di Emma Barber, caduta da un dirupo con la sua auto, Xander continuerà a credere che Thomas abbia avuto un ruolo determinante in tale drammatico incidente.

Dopo avere tentato di ottenere direttamente da lui una spiegazione, il cugino di Maya deciderà di rivolgersi a Charlie per un favore che potrebbe dargli le risposte desiderate.