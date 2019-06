Da molti anni ormai va in onda sul piccolo schermo la soap opera tedesca Tempesta d'Amore che riesce sempre a coinvolgere il pubblico con le sue intricate vicende. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Rete 4 dal 30 giugno al 6 luglio, sottolineano che ci saranno dei colpi di scena inaspettati. Alfons rimarrà alquanto sorpreso quando assisterà involontariamente a un bacio appassionato in ascensore tra Xenia e Christoph. L'uomo si interrogherà sul riavvicinamento tra i due innamorati, i quali ormai sembrano non poter fare a meno l'uno dell'altra.

Pubblicità

Pubblicità

Denise troverà un prezioso quadro destinato a cambiare la sua vita. Successivamente la ragazza si recherà in birreria dove si concederà un ballo con Joshua. Natascha non avrà alcuna intenzione di scendere a patti con Michael, e per questo motivo si rifiuterà di adottare la bambina trovata nel bosco. André, dopo aver appreso della decisione della donna, non esiterà ad accusarla di essere una persona senza cuore. Colpita da queste parole, la giovane inizierà a rivalutare la sua posizione.

Intanto Boris si scaglierà contro Christoph, accusandolo di aver provato ad assassinare Xenia.

Pubblicità

Jessica alle prese con i sensi di colpa

Natascha farà sapere di essere pronta a prendersi cura della bambina, alla quale darà il nome di Felicitas. La donna però chiederà al marito che da quel momento collaborino insieme alle faccende domestiche. In seguito ad una gaffe di André, Alfons comincerà realmente a temere per la stabilità del suo matrimonio.

Denise si impegnerà nella restaurazione del dipinto e si renderà conto della somiglianza tra Joshua e il soggetto dell'opera d'arte. Jessica, intanto, sarà in preda ad una serie di sensi di colpa, ma Annabelle la convincerà a portare avanti il loro piano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Christoph accetterà la richiesta dell'ex moglie

Christoph si mostrerà pentito agli occhi di Denise, ammettendo di aver sbagliato ad aver fatto la guerra all'ex moglie per tanti anni. Hildegard si farà forza e troverà il coraggio per spiegare ad Alfons perché si comporta in un modo così strano alla presenza di Werner.

Xenia e Christoph trascorreranno una notte di passione insieme ma la donna, ancora incerta sulla sincerità dell'ex marito, per capire se i suoi sentimenti verso di lei sono reali, gli proporrà una prova d'amore.

L'albergatore, dopo un tentennamento iniziale, accetterà la richiesta della donna di confessare il tentato omicidio di Tobias. Denise e Annabelle resteranno senza parole quando apprenderanno della decisione del padre.

Tobias attraverserà un momento di difficoltà, durante il quale potrà contare sull'aiuto di Annabelle che cercherà di farlo distrarre dalle sue preoccupazioni. Infine la sorella di Denise coglierà l'occasione per far allontanare il ragazzo da Boris.