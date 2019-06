Ieri sera è andata in onda una nuova e sfavillante puntata di Live, non è la D'Urso. Come di consueto, ormai, la padrona di casa ha voluto dare spazio al famoso capitolo inerente Pamela Prati e tutta la truffa organizzata ad hoc in merito alle finte nozze con Mark Caltagirone. In tale occasione, secondo le anticipazioni, si sarebbe dovuta tenere un'intervista speciale in cui si sarebbero direttamente confrontate la showgirl e la sua ex socia Eliana Michelazzo. Il pubblico attendeva con ansia questo momento, specie in virtù del fatto che le due donne si fossero accusate vicendevolmente. Ad ogni modo, tutto questo non è mai accaduto. La conduttrice ha chiamato la showgirl, ma la passerella è rimasta vuota.

Dopo poco tempo, Barbara D'Urso ha spiegato tutto: Pamela Prati sarebbe venuta solo in cambio di un cachet da migliaia di euro.

Pamela Prati non si presenta da Barbara D'Urso all'ultimo momento: l'annuncio della conduttrice

Quello che è accaduto ieri a Live, non è la D'Urso è stato davvero paradossale. La conduttrice ha informato i telespettatori dell'ospitata di Pamela Prati. Lady Cologno era molto entusiasta all'idea di assistere al confronto tanto atteso, così come tutte le persone del pubblico.

Pamela Prati dà forfait a Barbara D'Urso all'ultimo minuto

Proprio per questo motivo, la donna ha detto di aver accettato la richiesta dei legali della showgirl, ovvero quella di darle l'opportunità di raccontare, ancora una volta, la sua versione dei fatti. Ebbene, a un passo dall'inizio, però, la Prati ha dato forfait alla D'Urso. La showgirl è stata prelevata dai suoi legali e portata direttamente all'aeroporto. Barbara D'Urso ha raccontato l'accaduto non esitando a mostrare tutto il suo stupore. Ad ogni modo, nell'andare avanti con il discorso sono emerse delle cose davvero assurde.

La richiesta assurda di Pamela Prati di un cachet di migliaia di euro, la D'Urso non ci sta

Barbara D'Urso ha detto che Pamela Prati ha rinunciato all'intervista perché in cambio chiedeva un cachet di migliaia di euro. L'incontro in questione, invece, così come tutti gli altri, si sarebbe dovuto effettuare esclusivamente a titolo gratuito, proprio in virtù dell'enorme presa in giro di tutti questi mesi. Nell'apprendere tale notizia, tutti i telespettatori sono rimasti assolutamente basiti.

Sul web, infatti, hanno cominciato a diffondersi i commenti sprezzanti degli utenti. La situazione pare stia diventando davvero paradossale.

La Prati, inoltre, aveva sempre detto di non voler lucrare sulla vicenda e di essere solo una povera vittima di tutta questa storia. La sua ultima richiesta a Live, non è la D'Urso, però, ha fatto emergere un'immagine di lei completamente diversa.