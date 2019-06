Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Pamela Prati? Stando a quello che racconta Fanpage in questi minuti, la showgirl starebbe rientrando a Roma a poche ore dal suo annunciato ritorno in Tv. Nonostante Barbara D'Urso abbia confermato a Pomeriggio 5 la presenza della sarda nella puntata odierna di Live, pare che la protagonista assoluta del Gossip di questo periodo abbia fatto saltare ogni accordo perché troppo provata da quello che sta vivendo.

La Prati non dovrebbe partecipare a Live il 12 giugno

Negli ultimi due giorni si stava facendo un gran parlare del ritorno in televisione di Pamela Prati: dopo essere stata avvistata all'ingresso degli studi Mediaset ieri sera, oggi la soubrette è stata ufficializzata tra gli ospiti della dodicesima puntata di Live-Non è la D'Urso.

Le anticipazioni che sono trapelate fino ad ora sullo show di Canale 5, sostengono che la 60enne ha accettato di farsi intervistare in studio da Barbara dopo il controverso faccia a faccia che hanno avuto circa un mese fa.

Pamela Prati, salta l'intervista dalla D'Urso: è molto provata e torna a Roma (RUMORS).

Anche al termine della diretta odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice ha confermato la presenza della star del Bagaglino nel cast della puntata del suo format del mercoledì sera: la napoletana, infatti, ha informato il pubblico che l'ex promessa sposa di Mark Caltagirone è pronta a rispondere a tutte le sue domande sulla vicenda che ha appassionato l'Italia intera in questo periodo.

Fanpage, però, in questi minuti ha lanciato una notizia che mette tutto in discussione: pare che la Prati sia stata avvistata a Linate nel pomeriggio mentre, molto provata emotivamente, prendeva un aereo per tornare a casa.

Anche Dagospia ha confermato quest'indiscrezione con una "flash news" che tutti gli altri siti d'informazione stanno riportando.

"Pamela era in evidente stato di agitazione: forse è saltata la sua ospitata a Live", si legge sul sito di Roberto D'Agostino.

Dubbi sul ritorno in Tv di Pamela Prati

Il sito di Fanpage, dunque, racconta che la showgirl sarda sta rientrando a Roma in questi momenti: l'intervista che la donna avrebbe dovuto rilasciare a Barbara D'Urso stasera, sarebbe stata cancellata per ragioni ancora sconosciute.

Stando a quello che hanno scritto tutti i siti, Pamela si sarebbe recata a Milano nella giornata di ieri per accordarsi con gli addetti ai lavori su quello che doveva essere il suo ritorno in televisione dopo la confessione fatta a Verissimo sull'inesistenza di Mark Caltagirone.

Dopo essere stata annunciata come una delle ospiti di punta della puntata di Live del 12 giugno, la Prati pare si sia tirata indietro perché molto provata fisicamente ed emotivamente da tutto quello che le è successo in questi mesi.

Mancano poche ore all'inizio della diretta del programma di Canale 5: attorno alle 21:30 di oggi, infatti, scopriremo cosa accadrà a Live.