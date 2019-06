Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” prodotto da Star TV che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni del nono episodio, che occuperà come al solito la fascia pomeridiana, svelano che Asuman dopo aver sconvolto la vita al piccolo Bulut, visto che a causa sua verrà affidato a Demet e Hakan, si darà alla pazza gioia spendendo il denaro ottenuto dopo aver portato al termine un ordine della coppia.

La giovane Piran ancora una volta ingannerà la sorella maggiore Nazli, facendole credere di aver vinto dei soldi grazie ad un gioco. Fatos, invece soffrirà quando Tarik scoprirà che lei è la coinquilina della cuoca di Ferit Aslan. La migliore amica di Nazli con il timore che Engin potrebbe aver scoperto che lei non possiede un atelier di moda, prenderà le distanze dallo stesso per il forte imbarazzo.

Riassunto puntata del 18 giugno: Ferit mette in guardia Nazli dagli Onder

Nella puntata andata in onda su Canale 5 oggi martedì 18 giugno 2019, Hakan ha spiazzato Ferit facendogli sapere che lui e sua moglie Demet faranno il possibile per riuscire ad ottenere l’affidamento di Bulut.

Intanto quest’ultimo ha avuto modo di passare del tempo con la sorella di Deniz che non vedeva da ben 5 anni. Successivamente Nazli, nonostante l’Aslan le abbia ordinato di non uscire di casa con suo nipote per impedire ai suoi parenti di sorprenderli, ha commesso un errore. L’aspirante cuoca, per fare felice il bambino, ha accettato di portarlo al cinema. Purtroppo Nazli mentre si trovava sul taxi in compagnia di Bulut, ha ricevuto una chiamata inaspettata.

La cuoca di Ferit è venuta a conoscenza che sua sorella Asuman è stata sorpresa a rubare un cappello e un vestito. Intanto Tarik e Fatos hanno pranzato insieme, mentre l’Aslan dopo essersi accorto di essere stato troppo severo con Nazli, le ha confidato che i coniugi Onder vogliono ottenere la custodia di Bulut per dei motivi che lei non conosce, ovvero per poter mettere le mani nelle ricchezze della sua famiglia.

Spoiler del nono appuntamento: Asuman dice l’ennesima menzogna alla sorella

Mentre nell’appuntamento di domani, Demet riuscirà ad incontrare nuovamente il nipote Bulut, la ribelle Asuman fotograferà di nascosto un documento scritto dal defunto Demir custodito alla villa di Ferit.

Gli spoiler della nona puntata che verrà trasmessa giovedì 20 giugno 2019, annunciano che l’Aslan dopo non essere riuscito a far rimanere il nipote alla sua villa, gli prometterà che farà il possibile per farlo tornare da lui. Deniz dopo aver accompagnato Bulut dai coniugi Onder, rimarrà per qualche ora con il bambino per farlo ambientare nella nuova casa. L’ex fidanzato di Ayla dopo aver rassicurato il nipote, chiederà alla sorella di trattarlo bene.

Intanto Asuman farà finalmente il tanto desiderato shopping insieme ad una sua amica, spendendo i soldi che ha ricevuto da Demet e Hakan dopo avergli fatto avere la copia del documento di Demir che possiede soltanto Ferit. Nazli chiederà subito delle spiegazioni alla sorella, non appena scoprirà che ha fatto degli acquisti. Nel contempo Fatos avendo il timore che Tarik abbia rivelato ad Engin che lei non è affatto una popolare stilista di moda, si rifiuterà di rispondere alle telefonate del suo spasimante.

Quest’ultimo sospetterà che l’autista della Pusola Holding gli stia nascondendo qualcosa sul conto della sua nuova fiamma. In seguito Asuman dirà l’ennesima menzogna alla sorella, facendole credere di aver vinto tanti soldi con il gioco dei cavalli. Per finire Nazli farà presente a Fatos di aver sbagliato a non dire la verità ad Engin.