La prima puntata di Temptation Island si avvicina e continuano ad essere ufficializzate le notizie riguardanti i partecipanti del programma. Le sei coppie che si metteranno alla prova nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna sono note già da qualche giorno, invece è recentissima la prima foto ufficiale dei tredici tentatori e delle tredici tentatrici che avranno il compito di mettere alla prova il loro amore. Tra di essi, come da aspettative, ci sono diversi volti noti al pubblico di Canale 5 per la loro partecipazione a Uomini e Donne e non solo. Spicca a tal proposito anche Federica Lepanto, ex trionfatrice del Grande Fratello recentemente uscita da una relazione sentimentale.

Temptation Island anticipazioni: Giulio Raselli tra i single

Ha concluso poche settimane fa la sua esperienza a Uomini e Donne, trovando il rifiuto di Giulia Cavaglià soltanto nella puntata della scelta. Per Giulio Raselli si è già aperta una nuova strada che lo ha portato a Temptation Island nel ruolo di tentatore. L'ex corteggiatore aveva ben figurato nel dating show di Maria De Filippi, conquistando il pubblico da casa che lo aveva sostenuto fino alle battute finali del Trono Classico.

Il "sosia" di Adriano Celentano riuscirà a trovare finalmente l'amore?

Altri volti noti, pronti a partecipare al programma più atteso dell'estate, sono Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli, e Rodolfo Salemi. Quest'ultimo era approdato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Mara Fasone ma si era già fatto conoscere in precedenza come amico di Matteo Gentili e ospite dei salotti di Barbara d'Urso. Spazio, inoltre, a Federica Lepanto, ovvero la vincitrice del Grande Fratello 14.

Un tentatore conquisterà subito una fidanzata

Mancano solo pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island che aprirà i battenti lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Insieme ai nomi dei provocatori e delle provocatrici e delle sei coppie che si metteranno alla prova, è stata già resa nota qualche succosa anticipazione relativa all'esordio. Intervistata da Radio Deejay, Maria De Filippi ha raccontato di essere rimasta sorpresa per il comportamento di una fidanzata che in sole quattro ore si è fatta conquistare da un ragazzo single.

I nomi delle persone in questione non è stato fatto, ma si sa per certo che tale colpo di fulmine non resterà privo di conseguenze.

Il fidanzato, infatti, prima piangerà alla vista delle immagini e poi chiederà il falò di confronto che porterà al peggior esito possibile. Già nel corso della prima puntata, dunque, una coppia lascerà il programma continuando separatamente la propria vita. Vittorio e Katia sono i principali indiziati di questo rapido epilogo.