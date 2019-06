La misteriosa sparizione del piccolo Moises, figlio di Blanca Dicenta e Diego Alday, continuerà a caratterizzare le trame dello sceneggiato “Una vita”, nei prossimi episodi. Le anticipazioni ci dicono che i neo genitori dopo aver creduto che il loro bambino sia morto veramente alla nascita, verranno a conoscenza della verità. La primogenita di Ursula e il cognato riusciranno a ricongiungersi con loro figlio. Agendo in tale maniera, la coppia impedirà alla Dicenta di fuggire da Acacias 38 con il nipote, come aveva progettato di fare con l’aiuto di Samuel. Sarà proprio quest’ultimo a far fallire il piano della matrigna, precisamente dopo essersi reso conto dei peccati commessi.

Ursula pugnala la sua domestica, Samuel apprende la fuga della matrigna

Non mancheranno colpi di scena, negli episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche settimana. Le anticipazioni svelano che mentre gli abitanti del quartiere iberico parteciperanno alla cerimonia funebre di Jaime, la malvagia Ursula sarà sul punto di portare al termine il suo malefico piano. Intanto Samuel dopo aver trascorso dei giorni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso il padre, verrà prosciolto grazie alla testimonianza del marito di Rosina.

Una Vita, spoiler: Diego e Blanca ritrovano loro figlio grazie a Samuel

La domestica Carmen non appena verrà a conoscenza che la sua padrona è intenzionata a darsi alla fuga con il nipote Moises che tutti reputano morto, tenterà di fermarla con la forza. Purtroppo l’ex istruttrice in preda alla rabbia accoltellerà l'inserviente all’addome, procurandole delle gravi ferite. Samuel non appena farà ritorno a casa presterà soccorso alla cameriera al servizio della sua matrigna, e apprenderà tramite la stessa che Ursula sta per abbandonare Acacias 38 con il figlio di Blanca e Diego.

Diego e Blanca ritrovano il figlio, Ursula su tutte le furie

Il figlio minore di Jaime pentito per le atrocità commesse, metterà subito al corrente il fratello dell'intenzione di Ursula. Diego chiederà perdono a Samuel per aver creduto che loro padre fosse morto per mano sua. A quel punto Diego dopo essere venuto a conoscenza che la sua matrigna è diretta a Valencia, si metterà sulle tracce della stessa insieme a Blanca riuscendo ad identificare il cocchiere.

Quest’ultima confesserà alla sua amica Leonor che sua madre ha rapito Moises come sospettava, invece Carmen racconterà a Samuel i segreti del passato di Ursula. Per fortuna la coppia riuscirà a riabbracciare il bambino prima dell’arrivo della Dicenta. I genitori faranno ritorno nella cittadina spagnola per ringraziare Carmen, e con dispiacere apprenderanno che non si trova più in ospedale. Nel contempo la Dicenta andrà su tutte le furie quando non troverà il nipote, promettendo di vendicarsi di Blanca e Diego non appena rimetterà piede ad Acacias 38.

Samuel rassicurerà il fratello e la moglie, dicendogli che Carmen si trova si trova al sicuro per sfuggire dalle grinfie di Ursula. Il secondogenito di Jaime accetterà finalmente la peccaminosa relazione tra il fratello e la moglie, o tornerà nuovamente sui suoi passi? Per sapere come si muoverà Samuel, non resta che attendere nuovi spoiler.