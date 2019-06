Il caso di Marco Carta, prima ritenuto responsabile del furto di sei magliette del valore di 1200 euro all'interno della Rinascente di Milano con un'altra donna e ora scagionato, ha riempito le prime pagine di tutti i siti web ed è finita anche in tutti i telegiornali. Il cantante, però, dopo il processo per direttissima è stato al momento 'assolto' anche se a questo punto si attende l'inizio del processo in programma il prossimo settembre. Intanto, Barbara D'Urso nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5 ha detto di aver sentito telefonicamente Marco dopo lo spiacevole episodio, raccontando che il cantante le ha risposto in lacrime.

Barbara D'Urso racconta di aver sentito Marco Carta in lacrime

Nel dettaglio infatti, durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5, la D'Urso si è occupata del caso del presunto furto di Marco Carta e ha detto di aver sentito il cantante nel momento in cui ha appreso la notizia sui giornali.

La D'Urso ha raccontato al suo pubblico di aver subito mandato un sms a Marco, il quale poi l'avrebbe subito telefonata e in lacrime le ha detto che lui non c'entrerebbe niente con tutta questa vicenda.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha rimarcato il fatto che Marco fosse in lacrime e molto agitato al punto che gli ha chiesto di calmarsi. La D'Urso ha poi aggiunto che, dopo averlo sentito telefonicamente, aveva creduto alla sua innocenza; tuttavia, rimangono le testimonianze di alcuni uomini della sicurezza. Un vigilante avrebbe detto di aver visto il cantante entrare ed uscire dal bagno, forse per levare le targhette alle magliette.

Marco Carta in lacrime dopo il furto

Caso Marco Carta, la donna accusata di furto si professa innocente

Occhi puntati anche sulla donna che assieme a Marco è stata arrestata per al'accusa di furto: trattasi di una 53enne, che di professione fa l'infermiera e che ha conosciuto il cantante nelle vesti di sua grande fan ai tempi di 'Amici'. In seguito alla vittoria del talent condotto da Maria de Filippi e al Festival di Sanremo, tra Marco e questa 53enne si è creato un buon rapporto, al punto che i due sono diventati amici.

Tuttavia, stando alle ricostruzioni fatte dal Corriere della sera, la donna parlando con persone a lei molto vicine avrebbe professato la sua innocenza e avrebbe detto di non aver rubato le magliette alla Rinascente,

Carta nel frattempo, si professa contento del fatto che sia stato 'scagionato' in seguito al processo per direttissima ma al tempo stesso non ha voluto dire altro in merito. Intanto Marco, dopo lo 'scandalo' che sta ancora facendo impazzire i social e non solo, ha lasciato l'Italia per godersi un momento di vacanza a Mykonos, come testimoniato sui social.