X-Factor, il famoso talent targato Sky ha reso ufficiali i nomi dei giudici per l'edizione 2019. Accanto a Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel (Subsonica) è stato scelto Sfera Ebbasta.

Le polemiche per la scelta di Sky

La decisione di scegliere il giovane trapper come giudice di X-Factor ha subito destato polemiche tra i fan della trasmissione televisiva che in Italia ha sfornato cantanti di successo come Marco Mengoni, Noemi e Giusy Ferreri. Una pioggia di critiche ha invaso i social da parte degli abbonati Sky, soprattutto in ricordo delle famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo.

Sfera Ebbasta infatti si è trovato coinvolto, suo malgrado, in una triste tragedia a dicembre scorso. Nell'attesa di un dj-set che il trapper avrebbe dovuto tenere in una discoteca a Corinaldo, ci sono stati sei morti e diversi feriti. Quella sera un ragazzo ha spruzzato uno spray al peperoncino che ha scatenato il panico tra i presenti che, per scappare, hanno finito per travolgerne e schiacciare altri. Situazione peggiorata dalle insufficienti misure di sicurezza del locale.

Sfera Ebbasta nuovo giudice di X-Factor

Le indagini sono ancora in corso. Il trapper, in quella occasione, ha annullato tutti i suoi appuntamenti per rispetto nei confronti delle vittime, ma questo evidentemente non è bastato a far dimenticare l'accaduto. Il rapporto tra il trapper e i parenti delle vittime resta ancora oggi molto difficile, come traspare dalle dichiarazioni del fratello di una delle vittime.

Le risposte da parte degli organizzatori

I fan del programma hanno contestato il fatto che lo scorso anno Asia Argento era stata esclusa dal programma perché era coinvolta in una vicenda giudiziaria, accusando la produzione di usare due pesi e due misure.

La redazione del programma si è subito difesa dichiarando che le situazioni sono totalmente diverse e che con la Argento c'era un accordo per l'interruzione della sua partecipazione.

Altre polemiche sono state sollevate sui social, mettendo in discussione la capacità del cantante di assumere il ruolo di giudice sia per le sue doti canore, sia per gli argomenti forti che tratta nei testi. X-Factor ha replicato affermando che i temi forti sono sempre stati al centro dei generi musicali più importanti e che Sfera Ebbasta ha avuto la capacità di scalare le classifiche in un tempo record a riprova del suo talento.

Il trapper era in lista anche per il ruolo di giudice di The Voice, ma la Rai gli ha preferito Gigi D'Alessio. I giudici della tredicesima edizione di X-Factor sono tutti alla prima esperienza in questo ruolo, tranne Mara Maionchi che è stata riconfermata. Sicuramente non ci sarà da annoiarsi.