Una notizia a dir poco incredibile in queste ore ha sconvolto la 'grande famiglia' del fan di Marco Carta, il cantante famoso per essere stato uno dei vincitori più acclamati e seguiti dal pubblico di Amici di Maria De Filippi, fortunatissimo talent show di Canale 5.

Come riportato sulle pagine del Corriere della Sera, di Repubblica e di numerose testate, il cantante sardo ieri è infatti stato arrestato per furto aggravato. Il terribile episodio che ha messo Marco nei guai si è verificato a Milano, presso la Rinascente, dove era in corso il Black Friday.

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, Marco Carta avrebbe tentato di portare via ben sei magliette per un valore totale di ben 1200 euro.

Per questo motivo che il cantante sardo è stato fermato dalle Forze dell'Ordine della Rinascente e successivamente è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi non si trovava da solo nel momento in cui è stato arrestato: al suo fianco, infatti, vi era anche una donna di 53 anni. Il tutto è avvenuto venerdì sera alla Rinascente di piazza Duomo nel capoluogo meneghino. Marco aveva preso queste sei magliette che stava cercando di portare via dal negozio, dopo aver tolto l'antitaccheggio.

In questo modo, infatti, credeva di aver eluso la sorveglianza. Ma così non è stato, in quanto Marco aveva dimenticato di togliere la placchetta flessibile che ha fatto scattare l'allarme all'uscita dal negozio e di conseguenza lo ha messo nei guai.

A quel punto, dopo l'arresto immediato, per Marco Carta sono stati disposti gli arresti domiciliari e in queste ore è previsto il processo per direttissima, dove verrà decisa la 'pena' per questo increscioso episodio che lo ha visto protagonista.

Una notizia che in queste ore ha sconvolto i numerosissimi ammiratori di Marco Carta come artista e cantante. Moltissimi fan, infatti, sono rimasti sotto choc dopo aver appreso la notizia che in queste ore è diventata virale sul web e sui social ed è finita sulle prime pagine di tutti i quotidiani online.

Molti si dicono increduli di fronte alla notizia dell'arresto, anche se la maggior parte dei suoi fan, in queste ore, sta facendo sentire il proprio affetto e la propria vicinanza al cantante di Amici e vincitore di un'edizione del Festival di Sanremo (nel 2009 con il brano "La forza mia").

Da parte di Marco, invece, al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali su quello che è successo: il cantante non ha proferito parola sui social, anche se non si esclude che nelle prossime ore possa voler fare chiarezza sull'accaduto.