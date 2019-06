Il Segreto della vera identità di Phoebe Forrester continua ad essere l'indiscusso protagonista delle puntate americane di Beautiful. Da quando Steffy è tornata da Parigi, la trama ha subito una veloce impennata, tanto che la svolta arriverà durante le puntate estive. Ad annunciarlo è stato niente meno che Bradley Bell, che ha specificato anche che ci sarà un dramma connesso alla scoperta dello scambio di culle. In attesa che ciò accada (verosimilmente nelle puntate di luglio), più persone cominceranno ad essere coinvolte in questa triste vicende.

A Zoe e Shauna, oltre che Flo e Reese, si aggiungerà anche Xander, il quale ascolterà per caso una conversazione tra la fidanzata e la giovane Fulton. A breve, al nutrito gruppetto potrebbe aggiungersi anche Thomas Forrester.

Beautiful anticipazioni: Thomas scopre delle informazioni da Flo

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane rivelano che il cerchio delle persone a conoscenza dell'identità di Phoebe potrebbe allargarsi ulteriormente e scoprirlo dovrebbe essere Thomas Forrester. Si riporta, infatti, che Flo entrerà nel panico quando rivelerà accidentalmente delle informazioni a Thomas ed è davvero difficile credere che non si tratti proprio dell'amara scoperta.

Anticipazioni Beautiful: Thomas potrebbe scoprire la verità su Beth

Non solo, anche altri spoiler sembrerebbero ricondurre nella stessa direzione, ovvero il fatto che il giovane Forrester scoprirà qualcosa che potrebbe compromettere i suoi piani con Hope. Con le sue insistenze e qualche gioco sporco (a partire dalla finta lettera di Caroline), il figlio di Ridge è riuscito a convincere la Logan a divorziare da Liam per permettere a quest'ultimo di dedicarsi completamente a Kelly e Phoebe. Lei, libera da legami, potrà rivolgere la sua attenzione a Douglas anche se preciserà fin da subito di non avere alcun intento romantico con lo stesso Thomas.

Trame Beautiful: Xander non rivela il segreto

Sempre più persone scopriranno la verità sulla 'morte' di Beth nelle prossime puntate americane di Beautiful. Xander ascolterà una conversazione tra Zoe e Flo, pretendendo il chiarimento dalla fidanzata che sarà costretta a raccontargli i dettagli del caso. Ma sebbene lui arrivi sul punto di fermare la firma dei documenti dell'annullamento di Hope e Liam, anche in questo caso si tratterà di un falso allarme.

Alla fine, infatti, il divorzio ci sarà e lo Spencer sarà molto provato, trovando in Steffy la spalla su cui piangere. Per quanto riguarda la probabile scoperta di Thomas, anche in tale caso è difficile credere che la verità venga subito svelata. Il rampollo Forrester, infatti, potrebbe decidere di mantenere il silenzio per evitare di perdere definitivamente Hope.