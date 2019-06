I riflettori sul Grande Fratello 16 si sono spenti da circa una settimana, con la vittoria di Martina Nasoni su Enrico Contarin. A quanto pare, però, il bel momento della tatuatrice sembra non essere finito qui, perché l'ex gieffina si sta frequentando con Daniele Dal Moro. Durante la convivenza forzata, i due ex coinquilini avevano mostrato di essere incompatibili caratterialmente. Tuttavia lo stesso Daniele, nell'ultima puntata del reality-show, aveva ammesso di essere sempre stato attratto dall'aspetto fisico della gieffina.

La sintonia lontano dalle telecamere

Daniele e Martina, dopo un lungo tira e molla, hanno deciso di approfondire la loro conoscenza. Su Di Più Tv sono apparse alcune foto che ritraggono la neo coppia mentre si bacia in pubblico. Quando e come sia stata stata scattata la foto non possiamo saperlo, ma sembra che i due lontano dalle telecamere abbiano ritrovato la perfetta sintonia.

Sulle pagine del settimanale, la vincitrice del GF ha detto: "Io e Daniele una volta finito il reality abbiamo parlato.

Lui mi ha anche presentato la sua famiglia ed ha detto che a me ci tiene". Nel corso dell'intervista la 23ebbe umbra ha puntualizzato alcune cose: "Se gli interesso, deve dimostrarmelo". La tatuatrice, infatti, ha rivelato che la sua ultima storia è finita a causa della forte gelosia del suo ex.

Daniele Dal Moro ironico su IG: 'Cene e benzina li pago io'

Daniele Dal Moro è stato criticato duramente da alcuni follower. L’accusa nei suoi confronti è quella di essersi avvicinato alla sua ex coinquilina solo per ottenere un po’ visibilità. Alle numerose critiche il diretto interessato ha replicato in modo ironico: "Per ora cene e benzina li pago io".

Martina smentisce la storia con Irama

Martina Nasoni si è presentata al reality di Canale 5 come la ragazza col cuore di latta. La giovane umbra, come ormai è noto, ha fatto da musa ad Irama ispirando l'omonima canzone (La ragazza col cuore di latta, per l'appunto) presentata dal giovane cantante all'ultima edizione del Festival di Sanremo. In merito alle voci di un presunto flirt con il cantante, Martina ha smentito categoricamente: “Non ho mai avuto una storia con Irama”.

L’ex gieffina ha confessato di non aver più sentito l’ex allievo di Amici dall’uscita del brano. Tuttavia ha confidato che le farebbe molto piacere incontrare e sentire di nuovo Filippo Maria Fanti in arte Irama. Chissà se la richiesta della ragazza verrà accolta o meno dal diretto interessato.