Nelle ultime settimane l'ex tronista Fabio Colloricchio sta facendo parlare sempre più spesso di sé. Prima per la sua partecipazione al programma spagnolo “Supervivientes”, la versione iberica de L’isola dei Famosi, poi per le confidenze a cui si è esposto in merito alla sua precedente relazione e, adesso, perché è uscito "Por un segundo", il suo primo singolo musicale che, come si capisce già dal titolo, è una canzone latinoamericana proprio come le sue origini.

Ad annunciarlo in questi giorni è stato lo staff dell'ex tronista tramite i suoi profili social, mentre il concorrente di Supervivientes si trova ancora sull'isola.

L'unica cosa di cui è a conoscenza è di aver finalmente ritrovato la felicità e l’amore grazie a Violeta Mangrinan, un'altra concorrente del programma spagnolo, anche lei ex protagonista di Hombre y Myjeres y Viceversa cioè la versione spagnola di Uomini e donne, follemente presa dall'ex tronista al punto da aver lasciato il suo attuale fidanzato Hulen.

I cambiamenti nella vita di Fabio

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne nel 2015 Fabio si è ufficialmente fidanzato con Nicole Mazzocato che all'epoca era una sua corteggiatrice e con cui, tra alti e bassi, è rimasto insieme quattro anni, fino a gennaio di quest’anno. I du ex concorrenti di Uomini e Donne sembravano essersi lasciati nel rispetto e nell'affetto reciproco, ma da quando Fabio ha preso parte al programma Supervivientes le cose sembra siano andate diversamente.

L'ex tronista nelle ultime settimane sull'isola, infatti si è lasciato andare ad alcune confidenze in riferimento alla sua precedente relazione con Nicole, parole che a lei non sono minimamente piaciute. Ha infatti parlato di “anni difficili” in riferimento agli ultimi quattro anni passati con lei e di essere per questo ancora molto scosso. Affermazioni che hanno suscitato l'incredulità di gran parte del web che era abituato a vedere la coppia serena e innamorata.

Non solo, le sue frasi sono andate decisamente oltre quando ha affermato che Nicole non sarebbe poi così bella senza trucco e, ancora, quando ha fatto sapere che tra loro non c’era una grande intesa sessuale e che mancava del tutto anche la passione.

Dopo queste dichiarazioni Nicole ha preferito non rispondere, limitandosi a pubblicare un breve post sul suo profilo di Instagram, dove ha spiegato che ha deciso di non proferire parola perché non si ritiene 'una persona infame', ma una Donna (specificando con la D maiuscola).

Nel frattempo, sembrerebbe che Fabio stia già cercando di capire se con Violeta, la nuova fidanzata, ci possa essere un'intesa sessuale, dal momento che la neo-coppia ha già avuto un incontro intimo poche settimane fa, sotto le telecamere accese del programma.