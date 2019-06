Entro pochi giorni Rosa Perrotta darà alla luce il piccolo Domenico, nato dall’amore con il fidanzato Pietro Tartaglione conosciuto a Uomini e donne due anni fa. Ci ricordiamo bene quando all’interno dello studio disse di vedere in lui tutte le qualità che ha sempre cercato in un uomo, perché “mi merito un uomo che si chiami Pietro” e da allora i due innamorati non si sono staccati un attimo.

L’ex tronista ed ex naufraga in questo momento particolare e molto emozionante della sua vita ha deciso di raccontare, al Magazine di Uomini e Donne cosa prova e come pensa di crescere suo figlio.

Alla domanda su come si sente le viene naturale rispondere gonfia e un po’ stanca, con un po’ di mal di schiena, ma abbastanza bene. Quello che le manca di più è la libertà di movimento, perchè è una persona abituata a non stare mai ferma e oggi per lei è diventato impossibile oltre che impensabile poter vivere allo stesso modo.

Durante l’intervista si è lasciata poi andare nel raccontare come sua mamma ha cresciuto lei e suo fratello, con un’educazione rigida quando erano piccoli e, poi, più dolce quando sono cresciuti.

Rosa su come crescerà Domenico ha le idee chiare: "con il senso del dovere e del sacrificio, deve imparare a meritarsi le cose, ma sarà sempre libero di scegliere la sua strada".

Quando poi le vengono ricordati i commenti che gli sono stati fatti per la foto che ha recentemente postato sui social, dove Rosa indossa un vestito aderente e poco premaman, l’ex tronista ci tiene a mettere le cose in chiaro. Non solo non sopporta i pregiudizi né i luoghi comuni, ma spera che suo figlio non sappia neanche cosa siano.

Lei vorrebbe che Domenico conosca la libertà che è la cosa più preziosa al mondo e che impari che si sbaglia solo quando si lede la libertà degli altri.

Anche per quanto riguarda il lavoro, l’ex naufraga sembra avere le idee chiare: come non ha smesso di lavorare neanche durante la gravidanza, non ha intenzione di rinunciarci dopo. Sarà solo tutto più divertente perché quando tornerà a casa invece di essere in due saranno in tre e finalmente potrà 'spupazzarlo'. Su una cosa non ha invece le idee chiare: il battesimo del figlio, argomento che non ha ancora affrontato con Pietro, per cui non sa dire se avverrà.

Un baby shower ed un messaggio per i suoi followers

Pochi giorni prima di rilasciare l’intervista al Magazine di Uomini e Donne, Rosa e Pietro hanno festeggiato l’imminente nascita del loro primo figlio, con un baby shower organizzato nella nuova casa della coppia. Una grande festa con tanti palloncini azzurri, per ricordare la nascita di un maschietto, il cui nome è stato scelto in onore del nonno dell’ex corteggiatore.

Dopo il baby shower e poco prima dell’intervista, Rosa ha anche lasciato un tenero messaggio ai suoi follower, sul suo profilo Instagram per ricordare loro che se dovesse scomparire improvvisamente da un giorno all’altro o non dovesse farsi sentire per più di sei ore significa che è finalmente arrivato il momento del parto.

In quel caso, ha chiesto di pregare per lei e per il suo piccolo.