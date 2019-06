Fervono i preparativi per i palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale delle reti Rai e tante saranno le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Le prime anticipazioni di queste ore riguardano in particolar modo Fabio Fazio, il quale non condurrà più il suo talk show nel prime time domenicale della rete ammiraglia, ma anche il ritorno dello showman per eccellenza, Fiorello. Occhi puntati anche sul daytime, con il ritorno di Lorella Cuccarini.

Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2019

Partiamo dalle novità che riguardano il prime time di Raiuno della prossima stagione tv.

Di domenica sera non ci sarà più spazio per Che tempo che fa di Fabio Fazio, il quale dal prossimo settembre traslocherà su Raidue con il suo talk show in compagnia di Luciana Littizzetto. Sulla rete ammiraglia, invece, torneranno in onda le fiction.

Sempre su Raiuno è previsto il ritorno di Fiorello, il quale da novembre condurrà una striscia quotidiana nell'access prime time e a seguire partirà il suo programma su RaiPlay in onda il lunedì, mercoledì e venerdì.

Sempre in autunno è previsto il ritorno di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, mentre Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio condurranno lo show Vent'anni che siamo italiani, in onda il venerdì sera da fine novembre. Tra le novità si vocifera anche di un ritorno in prime time di Mara Venier, la quale dovrebbe condurre il people show chiamato La porta dei sogni, in onda da metà dicembre.

Per quanto riguarda, invece, il daytime di Raiuno tra le novità si segnalano l'arrivo di Lorella Cuccarini alla conduzione de La Vita in diretta, lo storico programma del primo pomeriggio.

Al suo fianco, in questa nuova edizione che partirà a settembre, ci sarà Alberto Matano, il giornalista del Tg1. In access prime time confermato il ritorno de I Soliti Ignoti con Amadeus mentre la domenica pomeriggio resterà ancora nelle mani di Mara Venier.

Le novità del palinsesto di Raidue e Raitre della prossima stagione

Su Raidue, invece, oltre all'approdo di Fabio Fazio segnaliamo il ritorno del docu-reality Il Collegio e poi non mancheranno le classiche serie televisive che oramai contraddistinguono il palinsesto della rete.

In daytime rivedremo l'appuntamento con I Fatti Vostri e quello con Detto Fatto e poi ancora ci sarà spazio per un nuovo dating show culinario condotto da Carlo Cracco.

Su Raitre, invece, tornano gli appuntamenti con i programmi storici della rete, tra cui Chi l'ha visto, Report, Carta Bianca, ma anche Geo in onda nel daytime della rete. Tornerà naturalmente anche l'appuntamento con la storica soap opera Un Posto al sole.