Il 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi. Il presentatore Filippo Bisciglia ha fatto conoscere al pubblico le sei coppie che hanno deciso di partecipare all'edizione di quest'anno per testare il loro rapporto. Nella prima puntata sono sbarcati nell'isola delle tentazioni Andrea & Jessica, Nunzia & Arcangelo, Vittorio & Katia, Nicola & Sabrina, Massimo & Ilaria, David & Cristina. Il primo appuntamento con Temptation Island è stato caratterizzato da immediati e inaspettati colpi di scena.

I più eclatanti hanno riguardato la coppia formata da Andrea e Jessica. Dalle anticipazioni in rete, diffuse dalla produzione, nella seconda puntata Andrea vedrà un filmato che riguarda Jessica che non era stato mostrato prima al giovane per via del suo stato emotivo. Inoltre, sempre dagli spoiler sui social, avverrà un colpo di scena nella storia tra Nicola e Sabrina, la quale, secondo le anticipazioni, sembra si sia appartata con il single Giulio nella camera di quest'ultimo.

Temptation Island, seconda puntata: Sabrina in camera probabilmente con il single Giulio

Sul profilo Instagram di Temptation Island è apparsa un'anticipazione della seconda puntata, in onda lunedì 1° luglio, in prima serata su Canale 5. Il fidanzato vedrà un video in cui la fidanzata Sabrina si apparta in camera forse con il single Giulio, dove non ci sono telecamere. I due fidanzati, come è stato detto sin dall'inizio, hanno deciso di partecipare al programma per testare il loro rapporto che a volte scricchiola per via della differenza di età tra i due: 42 anni lei, 30 lui.

Entrata nel villaggio, Sabrina si è subito avvicinata all'ex corteggiatore di Uomini e Donne e ha instaurato con il giovane un rapporto di complicità che li rende molto affiatati. Se nella prima puntata Nicola non ha mostrato alcun fastidio nel vedere alcuni video sulla fidanzata, nella prossima, mortificato e deluso, avrà una reazione che sembra preannunciare profonde spaccature nel loro rapporto.

Nella prossima puntata di Andrea vedrà un video compromettente su Jessica

Da ciò che è stato mostrato nella prima puntata di Temptation Island, la fidanzata Jessica sembra essersi presa una cotta per il single Alessandro e il fidanzato Andrea, scosso dalla visione di alcuni filmati, chiede il falò di confronto a cui lei, però, non si presenta.

I due, come è risaputo, avrebbero dovuto sposarsi a giugno ma le nozze sono state annullate per i dubbi di Jessica sul suo rapporto con Andrea. Dopo essere entrati nei villaggi, lui non si è avvicinato a nessuna single, lei invece ha instaurato da subito un legame con il tentatore Alessandro, ammettendo di essere attratta dal single. Nella pagina Instagram ufficiale del programma è stato condiviso un video che anticipa ciò che si vedrà nella seconda puntata.

Filippo Bisciglia andrà nel villaggio dei fidanzati e farà vedere ad Andrea un video compromettente su Jessica. La produzione ha preferito non mostrargli il filmato la volta scorsa perché sarebbe stato difficile per lui sopportare la visione di un video più compromettente dei precedenti.