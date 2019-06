Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti di Uomini e donne. Il ragazzo, divenuto famoso famoso tramite la trasmissione televisiva in questione, è molto amato dal pubblico di Maria De Filippi. I fan hanno acclamato la sua storia d'amore con la corteggiatrice Nicole Mazzocato, finita però dopo 4 anni di fidanzamento. Attualmente il ragazzo si sta cimentando in una nuova avventura televisiva partecipando come concorrente a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Nel corso della trasmissione, il ragazzo sta facendo molto parlare di se. Solo alcuni giorni fa, è uscito il suo primo brano musicale.

Colloricchio lancia il suo primo singolo musicale

Il ragazzo, oltre ad essere interessato alla televisione e lavorare sui social, pare sia attirato anche dal settore musicale. Nonostante lui sia attualmente all'interno del reality Supervivientes, lo staff che cura la sua immagine ha lanciato il suo primo singolo musicale dal titolo 'Por un segundo', un brano spagnolo molto orecchiabile.

L'ex tronista di Uomini e Donne sembra aver sorpreso tutti con questa sua scelta, dato che i suoi fan su Instagram non si aspettavo questo avvicinamento da parte sua verso il mondo della musica.

Sicuramente, i molti fan dell'italo-argentino lo sosterranno in questa sua nuova avventura e magari al primo singolo potrebbero seguirne anche degli altri.

Il percorso di Fabio all'interno di Superviventies

L'ex di Nicole Mazzocato sta facendo parecchio parlare nel corso della sua avventura nel programma televisivo Supervivientes. Il ragazzo ha infatti conosciuto una donna di nome Violeta, anche lei ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne.

Quest'ultima, ha deciso di lasciare in diretta televisiva quello che era il suo attuale fidanzato proprio per poter stare con Colloricchio. Tra i due è scoppiata la passione sotto gli occhi delle telecamere che hanno filmato il tutto. Il video è stato poi postato in diverse pagine social, dove parecchie sono state le critiche per questo gesto così intimo fatto sotto gli occhi di tutti.

Inoltre, Fabio ha molto parlato della sua ex relazione d'amore con Nicole, lasciando alquanto stupiti tutti coloro che da sempre hanno amato la coppia, fin dalla loro uscita da U&D.

Il ragazzo ha infatti rivelato di aver passato 4 anni d'inferno con Nicole, al contrario di quanto invece i fan avevano percepito sui social. Colloricchio ha dichiarato anche di essere stato tradito da lei e di averla perdonata, anche se poi il loro rapporto non è stato più lo stesso. La diretta interessata si è dissociata da tutto ciò, minacciando di intraprendere azioni legali.