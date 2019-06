Nel corso della puntata di questa sera di Live - non è la D'Urso, saranno ospiti insieme Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. Per la prima volta dopo l'esplosione della bomba in merito all'inesistenza di Mark Caltagirone, le due donne saranno intervistate insieme da Barbara D'Urso. Le testimonianze trapelate in tutti questi giorni sono state davvero moltissime e tutte estremamente contraddittorie. Proprio per questo motivo, l'evento di stasera è davvero molto atteso.

Questa mattina Pamela Prati si è lasciata intervistare da Alfonso Signorini. In tale occasione ha svelato ulteriori retroscena in merito alla questione. La donna si è liberata di tutte le colpe addossandole alle sue due ex socie. Inoltre, ha anche lanciato una velenosa frecciatina contro Barbara D'Urso. Proprio per questo motivo, la puntata di questa sera si prospetta davvero ricca di colpi di scena.

Pamela Prati racconterà la sua versione dei fatti e si scontrerà con Eliana Michelazzo

Il nuovo format di Barbara D'Urso, chiamato Live, non è la D'Urso, è giunto alla sua tredicesima puntata.

Live Non è la d'Urso: Pamela Prati ed Eliana Michelazzo ospiti

La conduttrice sta tenendo testa alla concorrenza riuscendo a primeggiare sempre per quanto riguarda gli ascolti della prima serata. La puntata di questa sera di Live si prospetta davvero molto avvincente. Barbara D'Urso, infatti, è riuscita a strappare una nuova ospitata a Pamela Prati. La donna presenzierà insieme ad Eliana Michelazzo per raccontare la sua verità.

Ricordiamo che nei giorni passati le due donne si sono reciprocamente attaccate. La Prati ha detto di essere stata plagiata da tutte e due le sue ex socie.

Lei sarebbe l'unica vittima di tutta questa storia. Eliana, invece, ha raccontato di essere anche lei vittima inconsapevole di tutto. Insomma, l'unico punto in comune nelle due versioni dei fatti emerse è la colpevolezza di Pamela Perricciolo.

La stoccata di Pamela Prati contro Barbara D'Urso

Adf ogni modo, prima dell'ospitata di questa sera, Pamela Prati ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Chi" in cui ha ribadito la sua versione dei fatti.

Stando a quanto emerso, la showgirl riceveva precise indicazioni sul comportamento da assumere in merito alla vicenda. La donna, inoltre, ha mandato anche una frecciatina a Barbara D'Urso. La Prati ha ringraziato Silvia Toffanin per il modo in cui è stata trattata e poi ha sbottato contro la D'Urso. Pamela, infatti, non ha capito per quale ragione tutti i personaggi che hanno vissuto la sua stessa cosa vengono considerati vittime mentre lei no. Questa sera, nel corso della puntata di Live, non è la D'Urso scopriremo finalmente quale sarà la risposta di Barbara D'Urso in merito.