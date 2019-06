Una vita, la popolare soap spagnola porrà l'attenzione sulla misteriosa scomparsa del figlio di Blanca e su un giovane di nome Esteban. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 17 al 22 giugno, rivelano che Arturo Valverde inizialmente contrario, darà il suo benestare ad aiutare Esteban a far rientrare un giovane soldato dalle Filippine mentre Blanca sarà sempre più convinta che suo figlio sia ancora vivo, ma tutti penseranno che stia diventando pazza. La ragazza, però andrà fino in fondo e deciderà di lasciare Diego per tornare a vivere con Ursula ed indagare sulla scomparsa del bambino.

Una vita, Diego e Samuel preoccupati per Blanca

Le anticipazioni Una vita dal 17 al 22 giugno, rivelano che Diego per cercare di fare elaborare il lutto a Blanca, organizzerà il funerale della loro bambina, ma non avrà l'effetto sperato. La giovane, infatti, continuerà a credere di aver messo al mondo un maschietto. I Cervera avranno paura che Paquito scopra la verità sul loro conto e così cercheranno di depistarlo affinché non arresti il vero Iñigo per i furti a La Deliciosa.

Una vita, anticipazioni dal 17 al 22 giugno: Arturo aiuta Esteban

Nel frattempo, Casilda per continuare ad avere suo cugino Jacinto al suo fianco, convincerà Rosina a dargli il posto di giardiniere. Blanca, chiederà nuovamente a sua madre Ursula di vedere suo figlio. Samuel e Diego saranno preoccupati per lei, in quanto crederanno che stia per impazzire.

Arturo decide di aiutare Esteban

Leonor dirà a Rosina e a Liberto che per il momento non partirà più per l'Oriente. Intanto, il vero Iñigo si recherà a La Deliciosa e confesserà a Flora e a suo fratello di essere stato lui a compiere i diversi furti di cui sono stati vittime.

Arturo deciderà di aiutare Esteban e farà si che prenda parte all'incontro con Ochoa. Blanca sembrerà essere davvero uscita di senno e Diego si prenderà cura di lei amorevolmente. La ragazza, il giorno dopo si scuserà con l'amato per come si è comportato. Intanto Leonor vorrà fare qualcosa per sollevare il morale alla sua amica Blanca e così organizzerà una merenda in pasticceria e manderà su tutte le furie Ursula, in quanto non la inviterà.

Blanca lascia Diego, Flora assume Peña

Rosina dopo aver assunto Jacinto, mediterà subito di licenziarlo, in quanto non riuscirà a sopportarlo.

Esteban parteciperà alla riunione con Ochoa, ma finirà per arrabbiarsi di fronte a lui. Arturo, tuttavia riuscirà a riportare la situazione a suo favore. Il vero Iñigo racconterà ai due pasticcieri che non ricorda più nulla e che i contadini che lo hanno trovato, gli hanno dato il nome di Peña. Samuel sarà sempre più in preda al panico, in quanto teme che Diego possa scoprire che suo padre non è affatto in una clinica svizzera, ma che è stato ucciso da lui.

Tutti inizieranno a pensare che Blanca abbia iniziato ad accettare il lutto che l'ha colpita, ma non è così. La giovane, durante la festa in pasticceria confesserà a Leonor che sta solo fingendo, in modo da poter scoprire se i suoi sospetti sul coinvolgimento di Ursula nella scomparsa di Moises siano fondati. Ochoa ed Arturo faranno una partita a biliardo e poiché il colonnello la vincerà, otterrà dall'uomo la lista dei soldati non ancora rientrati dalle Filippine.

Flora nonostante il parere contrario di suo fratello, assumerà Peña a La Deliciosa, salvandolo dall'arresto. Rosina non sarà a suo agio con Jacinto in casa. Blanca dirà ancora una volta a Diego che il loro bambino è vivo ed ha intenzione di tornare a vivere da Ursula per poter indagare sulla faccenda e per tale motivo, chiuderà la relazione con lui.