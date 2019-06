Milly Carlucci è stata protagonista di un'intervista al giornale 'Blogo' dove ha avuto modo di parlare della stagione televisiva che si è conclusa, alla fine del mese di maggio, con il programma 'Ballando con le Stelle'. La conduttrice ha posto l'attenzione sul successo di 'Ballando con le stelle', partito con un budget ridotto ma premiato dagli ascolti. Nel corso dell'intervista la presentatrice ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito al rapporto con Maria De Filippi spiegando che non ci sia mai stato alcun contrasto con la "rivale" negli ascolti.

Queste sono le parole della Carlucci: "Il dualismo con Maria è un fatto creato dalla stampa". Milly Carlucci ha voluto fare dei 'ringraziamenti' nei confronti delle testate giornalistiche in quanto hanno creato un'atmosfera da derby dell'anno. Ha sottolineato che la gara tra Canale 5 e Rai uno non manca nelle altre serate ma ha definito il sabato come "una serata epica". C'è stata la capacità di portare l'interesse nei confronti di due format differenti.

Una stagione importante per la presentatrice di 'Ballando con le stelle'

La 14^esima edizione di Ballando con le stelle ha ottenuto un grande seguito dal pubblico arrivando a riscuotere un successo importante. Milly Carlucci ha commentato questo traguardo e si è detta felice di non essere andata in onda un sabato per via dell'Eurovision per poi condurre due serate di fila fino ad arrivare alla finale. La conduttrice ha sottolineato che c'erano meno soldi rispetto alle annate precedenti ma il pubblico ha dimostrato di essere legato al prodotto televisivo.

La Carlucci ha voluto far notare l'affetto dei telespettatori in quanto non è scontato che, dopo quattordici anni, il programma venga ancora visto con assiduità.

Il rapporto con la collega, rivale nella gara degli ascolti

Inoltre la presentatrice si è distinta nel corso di questa stagione per aver battuto Maria De Filippi e ha avuto modo di parlare del rapporto con la collega. Queste sono le dichiarazioni della donna al timone di Ballando con le stelle: "Ci siamo sentite al telefono, ci siamo invitate, non c'è alcun tipo di antagonismo".

Ha precisato che l'ospitata non è potuta avvenire per via di problemi di programmazione in quanto sono impegnate nello stesso giorno. Milly Carlucci ha rivelato che, con Maria, vorrebbe organizzare una serata divertente nella prossima stagione ma bisognerà tener conto degli impegni lavorativi. Adesso le due presentatrici potranno godersi il periodo di vacanze, al termine di una stagione televisiva che le ha viste assolute protagoniste in Rai e a Mediaset.

Una stagione decisamente ricca di emozioni.