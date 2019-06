Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 17 al 21 giugno concederanno ampio spazio all'arrivo a Napoli di Leonardo, il quale informerà Roberto di voler riportare a casa la barca di Tommaso. Ma le novità della prossima settimana coinvolgeranno anche altri personaggi della storica soap partenopea, a partire da Marina che si renderà conto di non avere più l'apprezzamento di un tempo degli operai dei Cantieri. Non potrà mancare lo spazio per Michele, in balia di Mimmo ma improvvisamente colpito dal comportamento e dai sentimenti del ragazzo.

Anche Diego farà i conti con un'incomprensione, arrivando a sospettare che Beatrice ed Eugenio abbiano una tresca clandestina. Ma anche in questo caso la verità potrebbe essere diversa da quello che il figlio di Raffaele ha immaginato.

Un posto al sole anticipazioni: Leonardo nasconde qualcosa

Nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana, Michele si troverà ancora in ostaggio di Mimmo ma si renderà conto che il ragazzo è in realtà fragile e spaventato.

Anticipazioni Un posto al sole: Leonardo arriva a Napoli, portando con sé un segreto

Per questa ragione, lo pregherà di costituirsi e a sorpresa sarà al suo fianco per aiutarlo ad affrontare un vero e proprio crollo emotivo. Il tentativo del giornalista di esporsi nei confronti del malvivente, non troverà l'approvazione di Silvia e Otello. Ai cantieri, Marina affronterà una difficile situazione con gli operai, che non saranno più disposti ad assecondare le sue richieste come un tempo. Roberto si appresterà ad accogliere Leonardo, che arriverà a Napoli per riportare la barca un tempo appartenuta a Tommaso.

Sarà questo il momento per dare un ultimo saluto al defunto Sartori ma le sorprese potrebbero essere in agguato. Il nuovo arrivato sembrerebbe nascondere un incredibile segreto sulla sua identità. Sarà davvero la persona che dice di essere?

Trame Un posto al sole: Diego vuole riconquistare Beatrice

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 21 giugno, Vittorio e Guido sembreranno finalmente riuscire a superare i loro problemi mentre Arianna e Andrea si appresteranno a compiere un passo importante.

Diego sarà convinto che Beatrice abbia una relazione con un uomo e farà una scoperta sorprendente, certo che l'ex fidanzata abbia un rapporto clandestino con Eugenio Nicotera. Ma anche in questo caso sarà meglio non dare nulla per scontato. La verità giungerà anche alle orecchie di Niko, che dopo avere ascoltato le confessioni della collega, la metterà in guardia sulla sua vita sentimentale. Serena rivaluterà la sua opinione sulle colleghe cinesi, Vittorio infine sarà tentato da un invito di Anita che potrebbe metterlo nei guai con Alex.