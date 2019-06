Il principe Harry si è rivolto verso Meghan Markle in modo brusco, intimandole uno stizzito "turn around!" (voltati!) proprio davanti ai sudditi del Regno. L'episodio è avvenuto durante il Trooping the Colour mentre tutta la famiglia reale, insieme alla Regina ovviamente, erano sul balcone del Palazzo Reale per il saluto. Ai sudditi e ai fotografi che stavano osservando i reali non è sfuggito il particolare. Un gesto di protezione verso Meghan o una vera e propria bacchettata?

Harry e la sgridata a Meghan sul balcone reale

Il romantico balcone veronese di Romeo e Giulietta da cui i due giovani narravano il loro amore sembra essere solo un ricordo di Shakespeariana memoria. Questa volta la vicenda tra due nobili innamorati è ben più complessa e meno sdolcinata. Tutto si consuma in pochi attimi sotto gli occhi dei sudditi inglesi, ma questo basta per scatenare il polverone. "Harry contro Meghan" diventa in poche ore una forte preoccupazione per gli appassionati di gossip reale.

Harry Meghan balcony grumpy trooping

L'occasione bollente è la parata Trooping the Colour che si svolge ogni anno in onore del compleanno della Regina. È quella parata che trova il suo culmine nella "scena del balcone" di Buckingham Palace durante la quale vengono scattate le migliori foto dei reali da usare poi per tutto l'anno a venire.

Da questo balcone reale si affacciano i reali, disposti in ordine di importanza dietro la Regina che si colloca al centro. Ovviamente, anche Harry e Meghan trovano posto, anche se un pó più defilati rispetto a William e Kate con prole reale.

E proprio su questo balcone è avvenuto il "fattaccio". Meghan si volta verso Harry che le sta poco dietro, probabilmente per chiedergli qualcosa.

E lui, con sguardo fulmineo ed espressione decisamente "grumpy", le grida: "Turn around!"

L'etichetta reale a cui Meghan fatica ad abituarsi

Dopo la "sgridata", Meghan si è comportata da vera attrice consumata. Si era rivolta verso il marito con una dolce insicurezza, si è voltata verso i sudditi con una sagacia interpretativa da manuale. Sorriso di facciata come impone il protocollo reale, ma un indomabile fuoco dentro per essere stata bacchettata da Harry.

Da lì a poco sarebbe partito l'inno nazionale e il Principe Harry sa benissimo che quello è il momento topico per le foto di rito. Non è quindi possibile essere sorpresi in pose e atteggiamenti non conformi a quello che il protocollo reale richiede. Una foto con lo sguardo dei reali rivolto verso il cielo e verso i sudditi, ma con Meghan Markle voltata di spalle non sarebbe stata tollerata dalla Regina e avrebbe scatenato il Gossip.