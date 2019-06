Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sicuramente una delle ex coppie più amate del programma televisivo Uomini e donne. I due, dopo un riavvicinamento momentaneo, si sono definitivamente lasciati. Da qualche giorno infatti, diversi settimanali hanno ufficializzato il flirt in corso della De Lellis con il pilota Andrea Iannone. I due sono stati più volte paparazzati insieme dai giornalisti, anche se lei ha rivelato di non essere al momento fidanzata, lasciando intendere che al momento si tratta solo di una frequentazione.

Nelle recenti ore, la pagina Instagram del settimanale Spy ha pubblicato delle rivelazioni che arrivano dall'ex tronista di Uomini e Donne riguardo il suo rapporto con la nota influencer.

Damante confessa di essere stato lasciato dalla De Lellis

I fan della coppia nata a Uomini e Donne avevano sperato fino all'ultimo in un ritorno di fiamma tra i due. La De Lellis, dopo aver troncato con il cantante Irama, ha provato a ricostruire i rapporti con Andrea.

U&D, Andrea Damante su Giulia De Lellis: 'Lei mi ha lasciato, soffro molto'

I due non hanno mai ufficializzato nulla, ma diverse foto sul web li mostravano insieme negli ultimi mesi. Le cose però, non sono andate per il meglio e tra i due è nuovamente finita. A rilasciare delle dichiarazioni dopo un periodo di silenzio è stato adesso proprio Damante, che si è mostrato molto provato per quanto accaduto.

Il ragazzo ha rivelato a Spy di essere molto sofferente per la fine della sua storia con Giulia, ma di stare provando a ricominciare.

Il dj ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, dichiarando di essere stato lasciato dalla donna e di provare grande amarezza e dispiacere per questo. L'ex tronista di Uomini e Donne ci tiene a precisare che questa volta è consapevole di non aver sbagliato con lei e di non avere colpe.

Giulia De Lellis rivela: 'Tra dieci anni mi vedo mamma e moglie'

Per Giulia De Lellis, quello con Damante sembra essere dunque un capitolo definitamente chiuso.

La ragazza è stata recentemente intervistata dal magazine di Uomini e Donne, dove si è lasciata andare ed ha raccontato dei suoi sogni. L'influencer ha rivelato che tra 10 anni si vede mamma e moglie e che al momento sta lavorando per riuscire ad arrivare a tutto questo.

La donna ha parlato poi del suo rapporto con la nipote Matilde, che i suoi fan sanno essere molto attaccata a lei. Come rivelato dalla De Lellis, la piccola nipotina è arrivata in un periodo molto buio della sua vita (quello della prima rottura con Andrea) e che l'ha aiutata moltissimo ad andare avanti.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha fatto però alcun riferimento all'ex fidanzato e neanche a Iannone, con sui la frequentazione sembra procedere a passo spedito.