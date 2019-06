Giulia De Lellis e Andrea Iannone da quando sono usciti allo scoperto sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. Come spesso accade per le coppie vip, i diretti interessati vengono colpiti da critiche positive e negative. Nel caso di Giulia e Andrea, mentre i fan sono al settimo cielo, Cecilia Rodriguez non sembra gradire la nuova relazione del suo ex cognato.

In occasione del Pitti Uomo di Firenze, la sorellina di Belen aveva deciso di non rispondere alla domanda del giornalista, sorprendendo anche il suo fidanzato.

Pubblicità

Pubblicità

In un secondo momento invece, in un'intervista di coppia con Ignazio Moser, la Rodriguez ha sparato a zero sulla neo coppia: "Si troveranno bene, perché sono alti entrambi un metro e una banana", una provocazione che ha scatenato la reazione dell'influencer. Attraverso una Instragram Story infatti Giulia si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "A chi dice che sono alta un metro e una banana? Dico che è vero. Non si può avere tutto dalla vita, ma almeno sono simpatica".

Pubblicità

In merito al botta e risposta tra le due ex gieffine, nelle scorse ore ha detto la sua anche il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che sul suo profilo social ha esordito così: "L'ironia è l'ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base, ce l'ha solo chi è all'altezza". Con tutta probabilità la presa di posizione da parte della Mennoia nei confronti della De Lellis è data dal fatto che è rimasta molto unita con l’ex corteggiatrice. Le due donne sono legate da una buona amicizia e da un profondo rapporto di stima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Giulia svela come è stata conquistata dal pilota della MotoGp

Giulia De Lellis ha deciso di svelare ai suoi follower il modo in cui stata conquistata da Andrea Iannone. L’influencer ha rivelato di essere rimasta colpita dalla pazienza e dall'educazione mostrata dal pilota della MotoGp. Nonostante Giulia sia stata smentita in modo ironico dallo stesso Andrea, la ragazza ha preferito non ritrattare la sua versione. Prima di concludere il video la De Lellis ha confessato che Iannone ha instaurato un ottimo rapporto con la famiglia di lei.

Dedica social ad Andrea Iannone

Giulia De Lellis è volata ad Assen per seguire il suo compagno, che è impegnato nella gara del Gran Premio d'Olanda. Nelle scorse ore sul profilo Instagram della ragazza è apparso uno scatto con tanto di dedica dolcissima a Iannone: "E' la tua voce che mi tranquillizza. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice". In poco tempo Andrea Iannone ha ricambiato tramite un video nel quale ha riservato delle parole dolcissime alla sua neo fiamma: "Come sei bella piccola, sei bellissima".