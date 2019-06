Domani lunedì 1° luglio inizia una nuova settimana di programmazione della seguitissima soap 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', dove vedremo come Ferit verrà colpito da un virus che lo costringerà a stare a riposo. Sarà Nazli ad occuparsi del suo datore di lavoro, rinunciando anche ad andare al concerto di Alya insieme a Fatos e Asuman. Intanto Demet, gelosa della giovane cuoca, deciderà di inviare per posta elettronica una lettera a Ferit, nella quale confesserà i reali motivi per cui lei e il marito Hakan hanno ottenuto l'affidamento temporaneo di Bulut. Ferit scoprirà il coinvolgimento di Asuman nella delicata questione?

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli costretta a prendersi cura di Ferit

Nel corso dell'episodio in onda il 1° luglio su canale 5 a partire dalle 14,45, Ferit sarà costretto, suo malgrado, a stare a riposo assoluto, dopo aver contratto un terribile virus. Il medico, infatti, dopo aver diagnosticato la malattia, chiederà a Nazli di stare vicino all'Aslan, allo scopo di accudirlo e farlo riprendere al meglio. La ragazza accetterà, anche se sarà ancora arrabbiata con Ferit per averle nascosto di aver avuto, in passato, una relazione con Demet.

Nonostante ciò, la giovane cuoca si prenderà cura del suo datore di lavoro che, ben presto, si riprenderà. Intanto Demet, gelosa del rapporto di complicità tra Ferit e Nazli, deciderà di inviare per posta elettronica le foto scattate da Asuman, confessando, di fatto, il coinvolgimento della sorella di Nazli nel furto dei documenti.

Bitter Sweet, trama del 1° luglio: Demet vuole svelare a Ferit la verità su Asuman

Le anticipazioni sul prossimo episodio di Bitter Sweet, svelano che Asuman, venuta a conoscenza della mail inviata da Demet a Ferit, avvertirà un'ignara Nazli, la quale andrà immediatamente nel panico.

La giovane cuoca attenderà quindi l'uscita del suo datore di lavoro per cancellare la sua posta elettronica, evitando in questo modo che l'Aslan possa scoprire quanto combinato dalla sorella. Demet e Hakan, intanto, approfittando delle quote azionarie del piccolo Bulut, si intrometteranno nelle questioni dell'azienda, arrivando ad essere dei veri e propri dittatori nei confronti dei dipendenti. Ferit, però, ristabilitosi dalla malattia, avrà in serbo per i due coniugi un'amara sorpresa.

L'uomo, infatti, irromperà nel loro ufficio con una sentenza del giudice, che ordinerà l'allontanamento degli Onder dall'impresa, in quanto vi è un conflitto di interessi tra le due aziende. Sarà una piccola rivincita per Ferit che ora, avrà come unico obbiettivo quello di riottenere l'affidamento del piccolo Bulut.

Questo e molto altro nella puntata di 'Bitter Sweet' in onda lunedì 1 luglio a partire dalle 14,45 su canale 5, dove scopriremo come proseguirà la lotta per la custodia di Bulut.