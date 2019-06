Cecilia Rodriguez si è raccontata in un’intervista di coppia al settimanale Chi. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, Cechu non si è risparmiata dal mandare frecciatine a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Cecilia essendo stata vicina sia a Giulia che al pilota della MotoGP, ha espresso un suo giudizio. Ricordiamo, che con la prima ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Il secondo invece, è stato protagonista di un'intensa relazione con Belen.

Pubblicità

Pubblicità

A quanto pare sembra che la fidanzata di Ignazio Moser non voglia proprio accettare la liaison del suo ex cognato. Incalzata dalle domande del giornalista, Cechu ha commentato al vetriolo quanto sta accadendo tra i due: “Si troveranno benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi in Italia sono alti un metro e una banana.”

Secondo la Rodriguez, nelle interviste spesso le persone che parlano bene di tutte le coppie non sono del tutto sincere.

Pubblicità

La reazione di Cecilia ha spiazzato tutti, compreso il suo fidanzato. Addirittura, quando l’ex ciclista ha fatto notare alla sua donna che le parole sui due non fossero molto generose, Cechu ha rincarato la dose: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico”. La Rodriguez poi ha proseguito, ribadendo che per lei la coppia è perfetta anche per questo motivo.

Al contrario della prima volta, Cecilia ha espresso il suo giudizio. La volta scorsa intercettata da Tabloit.it al Pitti Uomo di Firenze, l’ex gieffina prima si era allontanata dalle telecamere. Poi, aveva sussurrato qualcosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Il commento di Ignazio Moser

Nel corso dell’intervista di coppia pubblicata su Chi, mercoledì 26 giugno si è espresso anche Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sembra essere molto più diplomatico. Il ragazzo anziché sparare a zero sulla sua amica e sul suo ex cognato, ha semplicemente preferito non rispondere alla domanda. Ignazio oltre ad essere legato da un rapporto di amicizia con Giulia e Iannone, è legato anche ad Andrea Damante.

Giulia e Andrea: sempre più felici insieme

Una volta archiviata la rabbia contro il settimanale Chi, Giulia De Lellis è tornata a postare foto e video al fianco del suo Andrea. I due questa volta si sono immortalati in un video pubblicato dall’influencer, mentre si trovavano in giardino. Iannone era intento a guardare il suo smartphone, fino a quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avvicinato il piede alla faccia del pilota. Lui di scatto lo ha baciato dolcemente.

Pubblicità

In poche ore il video ha fatto il pieno di like e commenti. Addirittura la De Lellis ha replicato in modo velenoso anche a chi ha fatto dell’ironia: “Tranquillo, non mi puzzano mai. Sei in buone mani e... piedi.“